Росія вперше застосувала реактивні дрони зі спеціальним боєзарядом для знищення високовольтних опор. Відео
Стоп кадр з відео ураження реактивним дроном.
Джерело: Telegram-канал Київ-INFO.
Російські війська можуть готувати атаки на важливі високовольтні лінії електропередач. Противник уперше застосував на реактивному безпілотнику спеціальне навантаження, яке має назву кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження (КРСН).
Таку оцінку висловив фахівець із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". Про це експерт повідомив у Telegram-каналі.
Що відомо про новий російський боєзаряд
Російські війська застосували на реактивному безпілотнику кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження (КРСН). Його розробили для ураження високовольтних опор і залізних мостових конструкцій.
"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)", – написав Флеш.
Конструкція боєзаряду передбачає основний заряд і чотири додаткові модулі ураження. Вага основного боєзаряду становить 40 кг.
Фахівець також висловив припущення щодо можливих цілей російських військ.
"Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", – зазначив Бескрестнов.
На тлі повідомлень про російські атаки в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Також внаслідок атак безпілотників частково зупинився електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.
Також про перебої з комунальними послугами повідомляли в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Там місцями зникли електроенергія та водопостачання.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в вересні російські війська збільшили кількість реактивних безпілотників, якими атакують Україну. Станом на 29 вересня їх уже запустили 3177 – це більше, ніж за весь серпень, коли було зафіксовано 2850 таких дронів.
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