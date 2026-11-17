Росія вранці атакувала приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі: є постраждалі. Фото

Уранці вівторка, 17 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру. Атака прийшлася на приватний сектор та кондитерську фабрику.

Відомо про десятьох постраждалих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Росіяни від ранку тероризують Дніпро

"Семеро людей дістали поранень через ранкову ворожу атаку на приватний сектор та кондитерську фабрику у Дніпрі", – написав спочатку Ганжа.

Чотири жінки та один чоловік перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу. Ще дві жінки від госпіталізації відмовилися.

За інформацією Філатова, на правому березі Дніпра пошкоджено 13 багатоповерхівок, у яких вибило вікна, а також майже 70 приватних будинків. Крім того, постраждали гімназія та кілька магазинів побутових товарів.

Російські війська завдали удару по Дніпру. Джерело: t.me/borys_filatovv

Наслідки ворожої атаки по Дніпру. Джерело: t.me/borys_filatovv

Російські війська завдали удару по Дніпру. Джерело: t.me/borys_filatovv

У Соборному районі пошкоджено приватні будинки та кондитерську фабрику. У місцевій гімназії вибуховою хвилею вибило вікна та вирвало їх разом із рамами. Також у навчальних класах пошкоджено стелі.

"Зараз на місцях розгортаються штаби райадміністрації. Працюють комунальники та всі профільні служби. Просто морок. Єдина втіха, що всі живі", – написав мер Дніпра.

Наслідки ворожої атаки по Дніпру. Джерело: t.me/borys_filatovv

Російські війська завдали удару по Дніпру. Джерело: t.me/borys_filatovv

Наслідки ворожої атаки по Дніпру. Джерело: t.me/borys_filatovv

Наслідки ворожої атаки по Дніпру. Джерело: t.me/borys_filatovv

Станом на 11:27 Ганжа повідомив, що кількість постраждалих збільшилася.

"До 10 зросла кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку на Дніпро. Двох чоловіків 41 і 43 років та 35-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", – написав він.

Нагадаємо, російські війська 17 листопада завдали удару по Вінниці.Під атакою опинилася східна частина міста. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Також росіяни вдарили по Запоріжжю. Ціллю ворога стали об'єкти промислової інфраструктури. Є загиблі та поранені.

Як повідомляв OBOZ.UA, 16 листопада російські окупаційні війська завдали серії ударів по Одещині. Під атаку потрапила цивільна інфраструктура області. Постраждали двоє осіб.