Росія вивчає можливості атаки західних областей України реактивними "Шахедами" з різних напрямків, – "Флеш"

Російські окупаційні війська протягом останніх кількох днів запустили кілька десятків реактивних дронів із тимчасово окупованого Криму в напрямку західних областей України. Безпілотники летіли через Одеську область уздовж кордону з Молдовою, а чотири з них подолали близько 820 км і дісталися Львова, ще кілька долетіли до Луцька, подолавши приблизно 880 км.

Про це у Telegram повідомив український військовий, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". За його словами, таким чином противник вивчає можливості атакувати західні регіони України реактивними "Шахедами" з різних напрямків.

Реактивні дрони долетіли до Львова та Луцька

За інформацією "Флеша", для подолання значних відстаней російські реактивні безпілотники типу "Герань-4" трималися на висоті 5–6 км. Їхня середня швидкість становила 320–380 км/год.

Він зазначив, що максимальна дальність польоту цих дронів виявилася дещо більшою, ніж очікувалося раніше. Це свідчить про те, що Росія продовжує перевіряти можливості застосування таких безпілотників для ударів по віддалених від лінії фронту українських регіонах.

Водночас, за оцінкою "Флеша", не виключено, що для збільшення дальності польоту противник зменшив бойову частину дрона. Це могло дозволити безпілотникам подолати більшу відстань.

Маршрут польоту безпілотників. Джерело: Telegram/Сергій "Флеш"

Росія продовжує вдосконалювати "Шахеди"

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати Україну реактивними "Шахедами", які, за даними "Флеша", виготовляються незадовго до застосування. Він опублікував фотографії уламків збитих безпілотників, на деталях яких були вказані дати виготовлення – 3 та 4 вересня 2026 року.

"Герань-4". Джерело: РосЗМІ

Це свідчить про те, що російські війська використовували дрони, деталі для яких виготовили на початку вересня, уже протягом того самого місяця. Військовий наголосив, що сам безпілотник зібрали ще пізніше, ніж дату, зазначену на його компонентах.

Російські окупанти почали використовувати на "Шахедах" захищені антени супутникової навігації на 32 елементи замість 16. За словами Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", це ускладнює протидію безпілотникам засобами радіоелектронної боротьби.

Як писав OBOZ.UA, Росія почала застосовувати у безпілотниках технологію DSMAC – оптико-електронну систему корекції за контурами місцевості. За поясненням Сергія Бескрестнова, така технологія дає змогу коригувати політ безпілотника, не покладаючись виключно на супутникову навігацію.