Росія запустила дві хвилі ракет по Смілі на Черкащині: постраждали шестеро людей

У ніч на 17 листопада російська окупаційна армія завдала численних ракетних ударів по Смілі Черкаської області. Унаслідок двох хвиль обстрілу травмовано шестеро людей.

Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Про це повідомили в Черкаській обласній військовій адміністрації.

Наслідки обстрілу

За інформацією обласної влади, від ночі ворог атакував Смілу вісьмома ракетами. Моніторингові канали повідомляли, що удару завдавали як балістичними, так і крилатими ракетами.

Основною ціллю удару були об’єкти промислової інфраструктури. Також пошкоджено заклад професійної освіти та вибито вікна в розташованих поруч житлових будинках.

Поранення внаслідок ракетних ударів дістали шестеро людей. Усіх постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На місці працюють усі необхідні служби. Обстеження території триває. Водночас Повітряні сили ЗСУ після 8:30 ранку повідомляли про рух чергової ракети в напрямку Сміли.

Також від російських атак постраждав Уманський район. Там ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури. Через пошкодження графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

За інформацією обласної військової адміністрації, 16–17 листопада силами та засобами ППО знешкоджено три російські БпЛА у межах Черкаської області.

Росіяни атакували Черкаську область. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Північному та Південному мостах у Києві. Унаслідок обстрілу рух транспорту обома переправами тимчасово перекрито.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.