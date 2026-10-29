Росія запустила масштабну інформаційну кампанію, намагаючись виправдати свій удар по вокзалу в Дніпрі: яку версію вигадали

У четвер, 29 жовтня, після удару російського безпілотника по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули 14 людей, в інформаційному просторі почали поширювати дезінформацію. Пропагандисти просувають версії, які мають виправдати російську атаку та покласти провину за загибель цивільних на Україну.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ну і Дніпро". Українські інформаційні ресурси зафіксували поширення відповідних повідомлень у проросійських каналах.

Зокрема, підконтрольні Кремлю ресурси стверджують, що безпілотник нібито впав на залізничну платформу внаслідок роботи української протиповітряної оборони. У таких повідомленнях відповідальність за загибель людей намагаються перекласти на українських військових.

Дописи пропагандистів. Джерело: Telegram-канал "Ну і Дніпро".

В інших публікаціях просувають конспірологічну версію про нібито навмисну провокацію української влади. Автори таких дописів без доказів пов’язують атаку з міжнародними політичними подіями та намагаються представити трагедію як інструмент впливу на іноземних політиків.

Водночас у поширених повідомленнях немає доказів, які підтверджували б твердження про падіння безпілотника внаслідок роботи української ППО або про навмисну провокацію з боку України.

За повідомленнями, які поширювалися після атаки, удар припав на одну із залізничних платформ, де перебували люди та стояв поїзд №866 сполученням Дніпро – Запоріжжя.

Спочатку в повідомленнях ішлося про 13 загиблих, однак у наданій інформації зазначено, що кількість жертв зросла до 14 осіб.

Російська дезінформаційна кампанія навколо трагедії спрямована на формування альтернативної версії подій і відвернення уваги від відповідальності Росії за удар.

Російські війська атакували платформу Дніпровського вокзалу. Під час удару на місці перебували люди та поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Внаслідок удару є відомо про 14 поранених та 14 загиблих осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "Укрзалізниця" перегляне безпекові протоколи після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та були поранені цивільні пасажири. У компанії заявили, що перед атакою на вокзалі та станції оголошували повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки розпочали евакуаційні заходи.