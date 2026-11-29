Росія завдала авіаудару по Запоріжжю: загинула жінка, з-під завалів будинку дістали дитину. Фото та відео

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя: на місто вони спрямували КАБи. Зафіксовано значні руйнування у приватному секторі, пошкоджені також багатоповерхівки і нежитлові будівлі.

Загинула людина, ще двоє зазнали поранень, серед постраждалих – дитина, котру дістали з-під завалів будинку. Про наслідки російського терору розповіли співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про наслідки ударів

Перші офіційні дані щодо наслідків ворожої атаки з'явилися близько 04:30 ранку.

"Ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок ударів загинула жінка, ще двоє людей травмовані. Серед них – дитина, яку деблокували з-під завалів. Наслідки атаки встановлюються", – писав тоді Семікін.

За словами Федорова, врятувати вдалося дівчинку 14 років, її передали під нагляд лікарів.

"Російські керовані авіабомби зруйнували будинки у приватному секторі, пошкодили багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі", – зазначав він.

Пізніше Семікін уточнив: вщент було зруйновано один приватний будинок. А пошкоджень окрім багатоповерхівок зазнали два навчальні заклади.

Зруйновано приватний будинок

Зруйновано приватний будинок

Наслідки атаки

Зруйновано приватний будинок

Посадовці також показали моторошні світлини з місць влучань ворожих авіабомб.

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

Росія вдарила по Запоріжжю КАБами

Як повідомляв OBOZ.UA, місто Кременчук Полтавської області ввечері 28 листопада зазнало російської дронової атаки. Внаслідок обстрілу загинула жінка; постраждали щонайменше п'ятеро осіб.

Очільник ОВА (ОДА) Віталій Дяківнич повідомив, що ворожий безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Там виникли пожежі (на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир). Також пошкоджено скління вікон прилеглих будинків.