Росія завдала ударів по Вільнянську на Запоріжжі: загинуло двоє людей

Російські війська 4 листопада завдали ударів по Вільнянську на Запоріжжі. Пошкожено багатоповерхівку та приватні житлові будинки.

Загинули дві людини, ще один чоловік зазнав поранень. Про наслідки ворожого терору розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про наслідки атаки

У середу, 4 листопада, росіяни завдали двох ударів по Вільнянську.

"Пошкоджені п’ятиповерховий житловий будинок та приватні оселі. У багатоповерхівці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували", – розповів Семікін.

Вільнянськ, Запорізька область

Унаслідок ворожих ударів загинули дві людини, ще одна зазнала поранень.

"На жаль, загинули 52-річна жінка та 63-річний чоловік. Ще один чоловік, 59 років, отримав поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – написав начальник Запорізької ОВА.

Як повідомляв OBOZ.UA, 4 листопада окупанти завдали удару по підприємству у Дніпрі.

На місці удару сталася пожежа. Постраждали щонайменше двоє чоловіків.