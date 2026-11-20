Росія завдала удару по лікарні в Харкові: постраждали четверо людей

Надранок 20 листопада російські війська знову атакували Харків. Під ворожим ударом опинилася лікарня у Шевченківському районі.

Є постраждалі. Про наслідки ворожого удару розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про удар військ РФ по Харкову

Про те, що Харків знову опинився під атакою росіян, Терехов повідомив о 04:22 ранку.

"Ворог завдав удару по медичному закладу у Шевченківському районі. Попередньо є постраждалі", – писав тоді мер.

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Приблизно за пів години він повідомив більш детальну інформацію щодо наслідків атаки.

"Внаслідок влучання ворожого дрону по лікарні постраждало четверо людей, вибито більше 50 вікон. Обстеження місця обстрілу триває", – повідомив Терехов о 04:51.

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 19 листопада, російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Внаслідок атаки було зруйновано один із під’їздів, також пошкоджено сусідню будівлю.

Постраждала 21 людина.