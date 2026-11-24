Росія завдала удару по Одещині, є загиблі і поранені: усі подробиці. Фото

Внаслідок чергової російської атаки на Одещину загинули двоє людей – 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення, серед них – 12-річна дитина. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та автомобілі.

Про наслідки російських обстрілів повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він наголосив, що ворог продовжує атакувати мирне населення регіону.

Обстріл Одещини – пошкоджено... Розгорнути

За словами очільника ОВА, внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів. Серед них – 41-річний чоловік та 17-річний хлопець.

Ще троє людей зазнали поранень. Серед постраждалих є 12-річна дитина.

Пошкоджені об'єкти

Унаслідок російської атаки пошкоджень зазнали кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали приватний житловий будинок, виробнича будівля та легкові автомобілі.

На місцях влучань працюють відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти цивільного населення.

Олег Кіпер висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Обстріл Одещини – пошкоджено... Джерело: t.me/odeskaODA Розгорнути

Обстріл Одещини – пошкоджено... Джерело: t.me/odeskaODA Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Одесі внаслідок російського обстрілу загинула відома журналістка.