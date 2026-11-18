Росія завдала удару по Одесі: є жертва і поранені

У середу, 18 листопада, російські окупанти атакували Одесу. Ціллю російської атаки став житловий будинок у центрі міста.

Внаслідок російського обстрілу загинула людина, також є ще постраждалі. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Що відомо

Атаки окупантів 18 листопада зазнала центральна частина Одеси. Росіяни атакували житловий будинок міста. Внаслідок обстрілу відомо про одну загиблу людину і ще кількох постраждалих.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Лисак.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Що відомо про обстріли Одещини

Росія не припиняє обстрілювати Одесу. Так, у ніч на 17 листопада 2026 року російські окупанти завдали чергової серії ударів по Одеській області. Основний удар був зосереджений на південній частині регіону. Унаслідок обстрілу зафіксовано численні руйнування та перебої з електропостачанням. Пошкоджено адміністративну будівлю, гуртожиток, складську будівлю з будівельними матеріалами, вантажні автомобілі, а також енергооб’єкт ДТЕК Одеські електромережі.

Вдень у понеділок, 16 листопада, російські окупаційні війська завдали серії ударів по Одещині. Під атакою опинилися цивільна та промислова інфраструктура області, поранення дістали двоє чоловіків віком 40 та 58 років. Їх у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

15 листопада російські окупанти завдали ударів по Одесі. Внаслідок атаки загарбники зруйнували будівлю автомобільного центру та складські приміщення, серед яких – призначені для зберігання зерна. Місцеві Telegram-канали повідомляли про влучання в автосалон Mercedes-Benz, де виникла масштабна пожежа.

Також вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. В одному з районів ворогові вдалося вбити двох людей і поранити ще сімох, там горіли автівки. В іншому районі пошкоджено приватний житловий будинок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вночі 15 листопада Росія вкотре завдала удару по Чорноморську на Одещині. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, адмінбудівлю і приватні авто, а також житлові будинки. Постраждали шестеро людей.