Росія завдала удару по підприємствах у Чернігові: дві людини загинули

Вдень 16 листопада російська окупаційна армія атакувала два підприємства в Чернігові. Попередньо моніторингові канали писали про наближення до Чернігова ворожих "Бандеролей".

Внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще четверо осіб травмовані. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Що відомо

Російські окупанти атакували Чернігів у понеділок, 16 листопада, вбивши двох людей і ще одна людина постраждала. Серія вибухів пролунала в місті близько 12:45. Під удар потрапили два підприємства міста.

"Ворог атакував 2 підприємства міста. Попередньо одна людина постраждала", – написав Брижинський о 12.58.

Згодом він повідомив, що внаслідок російської атаки загинули дві людини.

Пізніше Дмитро Брижинський зазначив, що наразі кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Також внаслідок атаки руйнувань зазнали приміщення гаражного кооперативу.

"Внаслідок атаки також руйнувань зазнали приміщення гаражного кооперативу. Двоє людей загинули, ще четверо – травмовані", – написав начальник МВА.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у пʼятницю, 23 жовтня, у Чернігові внаслідок російської атаки на одне з міських підприємств загинула людина, ще 25 людей постраждалих.

Також ми писали про те, що в місті Мена Чернігівської області ввечері 14 листопада внаслідок ворожого дронового удару було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Загинули дві особи, ще щонайменше одна отримала поранення.