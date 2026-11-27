Росія завдала удару по підприємству в Ніжині, є загиблі і поранені: під завалами можуть перебувати люди

У п'ятницю, 27 листопада, російські окупанти атакували Ніжин Чернігівської області. Удар припав по одному з підприємств міста.

Внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

Що відомо

Внаслідок російського обстрілу по підприємству в Ніжині відомо про двох загиблих. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

На місці події працюють відповідні служби.