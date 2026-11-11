Росія завдала удару по підприємству в Полтаві: сталась пожежа, є постраждалі

Вдень 11 листопада Росія завдала удару по Полтаві. Зафіксовано влучання на території приватного підприємства, там виникла пожежа, також пошкоджень зазнав житловий будинок.

Постраждали щонайменше троє людей. Про наслідки атаки розповів начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про удар по Полтаві

Про те, що в облцентрі пролунали вибухи, Дяківнич повідомив о 10:20 – на той момент без подробиць.

"Полтава під ворожою атакою. Загроза триває", – писав тоді він.

Приблизно за годину стало відомо, що цілили окупанти по міському підприємству.

"Ворог завдав удару по Полтаві. Зафіксовано влучання по території приватного підприємства. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці. Попередньо, травми отримали троє людей. Інформація щодо наслідків уточнюється", – зазначив посадовець.

Згодом він додав, що ще на одній локації у Полтаві зафіксовано падіння ворожого БпЛА. Попередньо, пошкоджено приватний будинок.

За даними "Суспільне Полтава", вибухів було щонайменше два. Один пролунав близько 10:08, інший – о 10:18. Перед першим з них у Повітряних силах попереджали про реактивний ударний дрон у напрямку міста зі сходу, перед повторним у повідомленні ПС згадувалися "Бандеролі" курсом на Полтаву.

Скриншот повідомлення

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, 7 листопада ворог також атакував Полтавщину дронами.

На місцях влучань спалахнули пожежі, постраждали люди.