Росія завдала удару по ринку в Златополі на Харківщині: постраждали 12 людей, серед них – дитина. Фото

Росія вранці 18 листопада атакувала Златопіль на Харківщині. Під ударом опинився міський ринок.

Постраждали щонайменше 12 людей, серед них дитина. Про наслідки удару розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія вдарила по ринку у Златополі

Уранці 18 листопада росіяни вчинили новий воєнний злочин: вдарили о ринку на Харківщині.

"Армія РФ завдала удару по ринку в Златополі. На цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – 11-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу", – написав Синєгубов о 09:08.

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Він додав, що на ринку загорілися торговельні павільйони.

"Усі наші екстрені служби працюють у посиленому режимі", – зазначив посадовець.

Міський голова Златополя Микола Бакшеєв розповів, що окрім удару по середмістю влучання зафіксовано також по енергетичному вузлу.

За його словами, серед постраждалих (посадовець розповідав ще про 10 поранених станом на 08:51) – чотири жінки 1959-1975 років народження, п'ять чоловіків 1953-1978 років народження та одна дитина 2015 року народження.

"За інформацією медиків, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, решта дорослих отримали травми середнього ступеня тяжкості. Дитина зазнала осколкового поранення, їй було оперативно надано необхідну медичну допомогу, видалено уламок. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує, дитину відпущено додому. Усім іншим постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом сімейних лікарів", – розповів мер.

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О 09:35 Синєгубов написав про вже 12 постраждалих.

"До 12 людей зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Златополю. Поранень зазнали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта – в стані середньої тяжкості. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес, отримала допомогу медиків на місці", – поділився останніми даними він.

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"Ворог атакував ударними безпілотниками місто Златопіль Лозівського району. Один із БпЛА влучив по території місцевого ринку. Унаслідок атаки виникла пожежа в торговельних павільйонах на площі 500 кв. м. Також пошкоджені інші торговельні об’єкти, магазини, житлові будинки, виробничі приміщення та легкові автомобілі", – розповіли про відомі на 10:27 наслідки атаки у ДСНС.

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Наслідки російської атаки у Златополі

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 17 листопада, росіяни атакували Запоріжжя. Ціллю ворога стали об'єкти промислової інфраструктури.

Внаслідок удару загинули дві людини, ще 38 зазнали поранень.