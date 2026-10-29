Росія завдала удару по студентському гуртожитку у Дніпрі: є руйнування і постраждалі. Фото

РФ вдарила по гуртожитку в Дніпрі.

Російські терористи не припиняють атак на Дніпро. Увечері 29 жовтня, війська РФ завдали удару безпілотником по гуртожитку одного з професійно-технічних училищ міста. На місці "прильоту" виникла пожежа. Постраждало двоє дівчат.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram. Під удар росіян потрапив гуртожиток 17-го профтехучилища Дніпра.

В результаті удару в гуртожитку спалахнула пожежа

За даними керівника ОВА, в результаті російської атаки зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі.

"Попередньо, люди не постраждали – перебували в укритті", – зазначив посадовець.

В результаті удару ворожого... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Вибиті вікна в будівлі гуртожитку. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Рятувальники загасили пожежу. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що після удару дроном горить весь 5-й поверх гуртожитку. Він зазначив, що діти встигли спуститися в укриття.

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Гуртожиток 17-го ПТУ вже вдр... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

У будівлі гуртожитку вибито... Джерело: t.me/borys_filatovv Розгорнути

У будівлі гуртожитку вибито понад пів сотні вікон. Студентів розселятимуть по інших гуртожитках, дехто вирішив поїхати додому.

Філатов нагадав, що цей гуртожиток уже вдруге потерпає від російських атак.

Результати удару по студентс... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Потрощена сходова клітка в г... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Вибиті вікна в будівлі гуртожитку. Джерело: Дніпропетровська ОВА

На місці працювали 31 рятувальник та було задіяно 9 одиниць спецтехніки, повідомили в ДСНС.

Вогнеборці гасять пожежу в гуртожитку. Джерело: ДСНС

На місці працював 31 рятувальник. Джерело: ДСНС

Для гасіння пожежі задіяли спецтехніку. Джерело: ДСНС

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо, що в результаті ворожого удару по гуртожитку 17-го ПТУ Дніпра постраждали двоє дівчат 15 та 16 років. У них гостра реакція на стрес через атаку. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці, повідомив очільник ОВА Ганжа.

Як повідомляв OBOZ.UA, У четвер, 29 жовтня, російські терористи завдали удару по залізничному вокзалі в Дніпрі, де в цей час перебував пасажирський поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський відреагував та показав наслідки.