Росія завербувала до лав своєї армії іноземців зі 151 країни: названо цифру

Російське міністерство оборони уклало контракти майже з 46 тисячами іноземців зі 151 країни світу для участі у війні проти України. А майже половина іноземних військовополонених знали, що їхатимуть вбивати українців.

Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, передає Укрінформ. Він закцентував на тому, що масштаби російського вербування іноземців продовжують зростати.

Вербування іноземців до армії РФ набирає обертів

"На минулу конференцію ми приходили з цифрами, що до лав Збройних сил Російської Федерації було мобілізовано або рекрутовано 28 тисяч іноземців зі 138 країн світу. Сьогодні ми маємо вже цифру майже 46 тисяч іноземців, які підписали контракти з Міністерством оборони Російської Федерації, і це вже 151 країна світу", – поінформував Усов.

Він додав, що українська сторона має детальну інформацію про іноземців, які підписали контракти з міноборони РФ, зокрема дані про їхні військові звання та дати укладення угод.

Секретар Координаційного штабу наголосив, що масштаби вербування суттєво зросли: якщо у 2022 році зафіксували лише 94 контракти з іноземцями, то цьогоріч із запланованих 18 500 угод уже уклали 16 168.

Серед країн, звідки Росія активно залучає новобранців переважають Індонезія, Перу, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чад, Філіппіни, Конго, Панама, Еквадор і Зімбабве.

Водночас завдяки роботі українського МЗС та інших відомств у деяких країнах вдалося скоротити або повністю припинити вербування громадян до російської армії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські Сили безпеки й оборони взяли в полон громадян 59 держав.

Згідно з оприлюдненими даними, майже половина іноземних військовополонених, опитаних українською стороною, знали, що їхатимуть воювати проти України, а 47% сподівалися отримати російське громадянство. Попри це, майже 79% хочуть повернутися до Росії та розраховують, зокрема, на обіцяні виплати та пільги.

Статистика проєкту "Хочу жить"

Оновлену статистику, яка свідчить про стрімке розширення російської кампанії з вербування іноземців до армії, оприлюднили в проєкті "Хочу жить". За наведеними даними, кількість укладених контрактів становила:

2022 рік – 94 контракти;

2023 рік – 4 067;

2024 рік – 8 877;

2025 рік – 16 085;

за 9 місяців 2026 року – 16 168.

В той час план міноборони РФ на 2026 рік передбачає залучення 18 500 іноземців. Нині Росія вербує приблизно 1800 осіб щомісяця, тому за збереження таких темпів може перевиконати план уже в листопаді.

Інфографіка. Джерело: "Хочу жить"

Найбільше іноземців залучили з Узбекистану, Таджикистану та Білорусі. Разом з тим найшвидше кількість завербованих зростає в країнах Африки та Латинської Америки. Зокрема, за дев’ять місяців 2026 року контракти з російською армією підписали 1449 громадян Колумбії, 699 – Бурунді, 530 – Зімбабве та 503 – Перу.

Що розповідають полонені іноземці

Від початку повномасштабної війни українські військові взяли в полон громадян 59 країн світу. Опитування серед них показало, що 46,7% погодилися підписати контракт із Росією в надії отримати її громадянство, а 41,4% були завербовані через військкомати або пункти набору, що вказує на залученість державних структур РФ до цього процесу.

Лише 28% опитаних не знали, що воюватимуть проти України. Майже половина (48,8%) потрапили в полон після поранення, а 79% заявили, що хотіли б повернутися до Росії в межах обміну.

"Росія заманює іноземців обіцянками громадянства та грошей, а потім відправляє їх до штурму. Тих, кому пощастило вижити, просто кидають у полоні – у Кремлі вважали, що їм вигідніше купити ще одного іноземного найманця, ніж повертати з полону за обміном", – підсумували у проєкті.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше стало відомо, що до лав армії РФ завербовано майже три тисячі найманців з Африки. Сотні з них вже були ліквідовані на полі бою в Україні.