Росія завершує підготовку до нового масованого удару по Україні: Зеленський назвав можливі цілі

Росія знову готує новий масований удар по Україні найближчим часом. За даними розвідки, мішенями, як і раніше, будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах.

Про це йшлося в доповіді на селекторній нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський. Також він зазначив, що очікує на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО.

Зокрема, ключовими потребами для України є перехоплювачі для "петріотів" та "насамсів".