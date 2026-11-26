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Росія завершує підготовку до нового масованого удару по Україні: Зеленський назвав можливі цілі
Президент України Володимир...
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Росія знову готує новий масований удар по Україні найближчим часом. За даними розвідки, мішенями, як і раніше, будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах.
Про це йшлося в доповіді на селекторній нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський. Також він зазначив, що очікує на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО.
Зокрема, ключовими потребами для України є перехоплювачі для "петріотів" та "насамсів".
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