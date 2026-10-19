Росія збільшила кількість дронів із бензиновими двигунами: Ігнат розкрив тактику атак ворога на Україну

Росія збільшила застосування ударних безпілотників із двигунами внутрішнього згоряння та спрямовує їх, зокрема, на західні області України. Під час однієї з останніх атак українські військові виявили 269 ударних БпЛА, серед яких 59 були реактивними.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі. Інформацію повідомляє видання Цензор.НЕТ.

Зміна погодних умов впливає на тактику застосування російських безпілотників і змушує українські Сили оборони пристосовувати до нових обставин засоби протиповітряної оборони.

"Противник активно використовує зміну погодних умов і застосовує зараз велику кількість БпЛА із двигунами внутрішнього згоряння. Це, відповідно, вносить зміни й у тактику застосування нашого озброєння для протиповітряної оборони", – зазначив речник.

Для протидії таким цілям українські військові залучають мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та інші засоби малої протиповітряної оборони. Серед безпілотників, які використовує Росія, Ігнат назвав "Шахеди-131", "Шахеди-136", "Гербери" та "Пародії". Також під час нічної атаки зафіксували до десяти дронів типу "Бандероль".

Окремо речник Повітряних сил повідомив про результати боротьби з реактивними безпілотниками. Із 59 виявлених БпЛА цього типу 43 вдалося знищити або придушити засобами радіоелектронної боротьби.

"Це доволі великий відсоток, якщо порівняти з минулими місяцями. Рухаємося до збільшення цих показників", – наголосив Ігнат.

Для перехоплення російських повітряних цілей Сили безпеки й оборони України також використовують нові технологічні рішення, зокрема реактивні дрони-перехоплювачі.

Також 19 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістичними ракетами, однак перед першим ударом Україна не отримала попередження від міжнародних партнерів.Причини цього наразі з'ясовують фахівці спільно із союзниками. Під час другої атаки відповідна інформація вже надійшла.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час першої хвилі російської атаки на Київ Україна не отримала попередження про запуск балістичних ракет, однак перед трьома наступними ударами така інформація вже надходила. Українська сторона разом із партнерами вже вивчає причини цієї ситуації.