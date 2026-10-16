Росія змінила маршрути ударних дронів: експерт пояснив, як БПЛА ворога прориваються до цілей

Під час масованих повітряних атак російські війська запускають сотні ударних дронів. Українська система ППО збиває або знешкоджує до 85% ворожих засобів ураження.

Тож останнім часом росіяни змінили звичні маршрути своїх БпЛА та, можливо, використовують ретранслятори у Білорусі і в окупованому Придністров'ї. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

Ворожі дрони змінили маршрути

Максимальна дальність польоту російських реактивних дронів, згідно з заявами ворога, сягає 1000 км. І, хоча українська ППО, котра щоночі відбиває атаки сотень російських БпЛА, збиває від 60 до 80-85% цілей, частина ворожих засобів ураження таки проривається крізь щільну багатошарову систему ППО.

Зокрема, аби підвищити ефективність своїх атак, росіяни останнім часом вдалися до певних змін тактики їх запуску. Зокрема, вони обирали інші маршрути.

"В останні атаки ворог використовував нові, фактично, маршрути для своїх ударних дронів. Тобто, вони відрізнялися від типових атак з півночі. Не виключено, що під час цієї атаки могли задіюватися ретранслятори та обладнання як на території Білорусі, так і на території так званої "Придністровської республіки", контрольованої Росією", – наголосив Долінце.

Як розповідав OBOZ.UA, війська РФ уночі 16 жовтня завдали ударів по Рівному та області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Зокрема, ворог поцілив по багатоповерхівці, постраждали семеро людей.

На Волинь ворог спрямував близько 20 реактивних дронів, є руйнування критичної та цивільної інфраструктури, зокрема уражено підприємства у Маневичах та Луцьку.

Також цієї ночі окупанти атакували Київ. Під ударом ворога опинився приватний житловий сектор у Шевченківському районі і Солом'янка. Спалахнули пожежі.

Окрім того, росіяни вдарили по Умані і Черкасах. Горіли багатоповерхівка та торговельні склади, на місцях влучань рятувальники гасили пожежі.