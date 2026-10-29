Росія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовуються для терору і чим небезпечний "Філін"

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про те, що Росія вже застосовує по Україні ракету "Філін" із заявленою дальністю польоту до 1 200 км. На сьогодні це вже четвертий повноцінний тип розроблених ерзац-ракет, які агресор використовує у злочинній війні. І це явно вказує на те, що окупанти планомірно і вельми масштабно підійшли до питання здешевлення використовуваних інструментів терору – із переходом від дорогих Х-101 і 3М14 "Калібр" до мобілізаційних засобів ураження.

На сьогодні на озброєнні армії Росії є три вже фактично серійні ерзац-ракети, які активно застосовують для ударів по Україні: "Дань-Т", "Бандероль" і "Герань-5" (на базі іранського Karrar).

Кожна з них має свої унікальні характеристики, властивості, розміри, хоча деякі дуже схожі одна на одну – наприклад, "Дань-Т" на "Бандероль". Але всі їх об’єднують дешевизна, простота і масовість виготовлення порівняно з дорожчими і більш енерговитратними у виробництві ракетами Х-101 і 3М14 "Калібр".

Своєю чергою, "Філін", з огляду на оприлюднені ГУР МО України дані про цю ракету, можна назвати найуспішнішим з усіх згаданих вище ерзац-проєктів. І розуміння цього приходить у міру порівняння між собою цих засобів ураження.

Ерзац-ракети Росії

Розглянемо основні характеристики російських серійних ерзац-ракет, які вже активно застосовують або застосовуватимуть у майбутньому. Причому розберемо їх як за тактико-технічними характеристиками, пов’язаними з масогабаритними та бойовими показниками, так і за низкою аеродинамічних особливостей.

Почнімо з ракети "Бандероль".

Її дальність польоту – до 500 км, швидкість – до 650 км/год (її забезпечує китайський турбореактивний двигун Swiwin SW800Pro), маса бойової частини (БЧ) – 115 кг, з яких 45 кг становить сама вибухова речовина.

Маса самої ракети – понад 250 кг, а її довжина – 5 метрів за розмаху крил 2,2 метра. Пуск здійснюється як із наземної пускової установки, так і з авіаційного носія.

Носій "Бандеролі" – БПЛА "Оріон". Джерело: скриншот

Вартість ракети "Бандероль" оцінюють у межах від $100 до $150 тис. залежно від модифікації.

Особливість ракети – високоманеврений політ на наднизьких висотах, що не дає змоги вчасно зафіксувати її наближення до цілі.

"Дань-Т" – зовні дуже схожа на "Бандероль", але відрізняється і за ТТХ, і за масогабаритними параметрами.

Дальність польоту цієї ерзац-ракети – від 250 км (у разі наземного старту) до 500 км (у разі повітряного пуску), швидкість – до 500 км/год (її забезпечує російський малогабаритний турбореактивний двигун МД-120), маса бойової частини – 135 кг.

"Дань-Т". Джерело: Telegram

Загальна маса ракети – понад 260 кг, а її довжина – понад 3 метри при розмаху крил 2 метри. Пуск здійснюється як із наземної пускової установки, так і з авіаційного носія.

Вартість "Дань-Т" оцінюють у суму до $100 тис., хоча використання в майбутньому потужніших китайських двигунів може здорожчити виріб.

Особливість "Дань-Т" – політ на висотах до 9 кілометрів, що повністю унеможливлює її перехоплення дронами-перехоплювачами, ПЗРК типу Perun, Stinger або "Ігла", а також ЗСУ та ЗРК малої дальності. На таких висотах перехопити цю ерзац-ракету можна або значно дорожчими зенітними керованими ракетами середньої дальності, або реактивною авіацією.

"Герань-5" – ерзац-ракета, створена на базі іранського Karrar. Дальність польоту – 950 км, швидкість – до 600 км/год (її забезпечує китайський реактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A), маса бойової частини – 90 кг.

Маса самої ракети – понад 850 кг, довжина – 6,5 метра за розмаху крил 3,2 м. Вартість – близько $115 тисяч.

"Герань-5"

"Герань-5" була найдальнобійнішою ерзац-ракетою з усіх, доки не оприлюднили інформацію про "Філіна".

Ерзац-ракета "Філін" має дальність польоту до 1 200 км, швидкість – від 800 до 900 км/год (її забезпечує російський ТРД R500, який також використовують у ракетах С-71К і С-71М), маса бойової частини – від 50 до 100 кг.

Маса ракети – близько 210 кг, довжина – 3,5 метра, розмах крил – 3 метри.

Вартість "Філіна" може становити від 70 до 120 тисяч доларів.

За зовнішньої схожості з "Дань-Т" і "Бандероллю" вона має більшу дальність польоту та значно більшу швидкість – за порівняно невеликих розмірів і вельми значного розмаху крил.

Швидкість робить ракету складною для збиття мобільними вогневими групами, оснащеними стрілецькою зброєю, або зенітними дронами-перехоплювачами, навіть із реактивною тягою.

Ракета "Філін". Джерело: Facebook Сергія Бескрестнова

Але значно цікавіші її габарити: невелика довжина фюзеляжу – 3,5 м, а розмах крила – 3 метри. Такі параметри дають змогу ракеті з невеликою вагою завдяки потужній підйомній силі витрачати менше пального, що збільшує дальність польоту. Ракета може стабільно утримувати висоту понад 6 км, а також на наднизьких висотах огинати рельєф. Крім того, аеродинамічні властивості такої конструкції дають змогу нести досить важку БЧ – 100 кг.

Мінус такої конструкції – її краще видно на РЛС, якщо, звісно, вона не рухається на наднизькій висоті, щоб підвищити скритність.

Висновки

З огляду на все вищевикладене, можна зробити кілька висновків.

Перш за все, Росія не припиняє експериментувати з ерзац-ракетами. Звісно, це не означає, що вона остаточно відмовиться від дорогих Х-101 і 3М14 "Калібр" – вона продовжить тероризувати ними тилову Україну під час комбінованих ракетних ударів. Але для щоденного терору в РОВ уже є доволі широкий перелік засобів, які відрізняються як характеристиками, так і особливостями.

Кожна з ерзац-ракет має свою унікальну особливість, і саме вона може визначати функціонал їх застосування. Крім того, російські фахівці постійно модернізують кожен із цих виробів і створюють нові модифікації.

Своєю чергою, ерзац-ракета "Філін" за попередньо озвученими характеристиками становить серйозний виклик. Її аеродинамічні характеристики дають змогу долати значно більшу відстань, швидкість – залишатися недосяжною для низки засобів перехоплення, а наднизька висота польоту з можливістю огинати рельєф – зберігати високий рівень прихованості від РЛС.

Досить серйозними викликами для України в решту місяців 2026 року та наступному, 2027-му, стануть не лише балістичні удари РОВ, активне застосування ворогом реактивних дронів-камікадзе, а й виробництво різноманітних ерзац-ракет.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".