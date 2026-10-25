Росія атакувала п’ятиповерхівку у Вінниці: зруйновано квартири, є постраждалі. Фото та відео

Російські війська вдарили дроном по багатоповерівці у Вінниці. Зруйновано квартири, постраждали шестеро людей.

Також під ударом в області опинилася критична та цивільна інфраструктура, приватні будинки, пошкоджено пансіонат для літніх людей. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, а також ДСНС.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Удару по житловій п'ятиповерхівці ворог завдав надранок 25 жовтня.

Унаслідок влучання російського ударного БпЛА сталися руйнування між другим і третім поверхами будинку. Повністю знищено чотири квартири.

Росія атакувала Вінницю

Пошкоджень зазнали також припарковані біля багатоповерхівки автомобілі.

Співробітники ДСНС врятували шістьох мешканців будинку.

Росія атакувала Вінницю

Загалом постраждали шестеро людей. Одного з постраждалих госпіталізували.

Росія атакувала Вінницю

Росія атакувала Вінницю

Окрім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний пансіонат для літніх людей. Звідти евакуювали 15 підопічних. З людьми працював психолог ДСНС.

Росія атакувала Вінницю

Росія атакувала Вінницю

В області окупанти завдали руйнувань об’єктам критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені й приватні домоволодіння.

Станом на 08:27, за даними ДСНС, усі пожежі вдалося загасити. Тривав розбір завалів.

До ліквідації наслідків атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у місті Синельникове Дніпропетровської області в суботу, 24 жовтня, пролунали вибухи. Російський безпілотник атакував багатоповерхівку, внаслідок чого на місці загинули три людини.

На ранок кількість загиблих зросла до чотирьох людей: у лікарні помер 62-річний поранений чоловік.

Ще 13 людей дістали поранень. Четверо залишаються у лікарні – усі у тяжкому стані