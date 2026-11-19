Росіяни готують постановочні відео з прапорами для імітації контролю на Олександрівському напрямку: в ЗСУ розкрили план ворога

Держава-агресор Росія готує фейки про "просування" на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку. Ворог, імовірно, покаже картинку "присутності російських військ" у деяких населених пунктах, які насправді не є окупованими.

Про це попередила Анастасія Шевченко, заступниця речника Угруповання військ "Південь". У коментарі "Укрінформу" вона заявила, що командування окупаційних військ дало завдання загарбникам здійснити постановочну відеофіксацію "у визначених населених пунктах" в операційній зоні відповідальності "Півдня". Де саме це може відбутися, Шевченко не уточнила.

"Зокрема, заплановано демонстрацію російських прапорів, нанесення на стіни написів із датою запису та панорамну зйомку населених пунктів. У такий спосіб противник намагатиметься створити видимість контролю над територіями, видаючи постановочні кадри за підтвердження власних військових успіхів", – пояснила вона.

Шевченко додала, що замість реальних тактичних здобутків командування РФ вкотре планує вдатися до інформаційних маніпуляцій.

Фейкові доповіді й постановочні кадри не змінюють реальної обстановки на передовій. "Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують ефективно виконувати бойові завдання: уражають живу силу противника, знищують його озброєння та військову техніку. Усі спроби російських окупаційних військ просунутися на цьому напрямку залишаються безуспішними", – наголосила заступниця речника.

На цій ділянці фронту лінія бойового зіткнення залишається незмінною протягом тривалого часу. "Інформаційними маніпуляціями неможливо здобути перемоги на полі бою", – підсумувала Шевченко.

Карта лінії фронту. Олександ... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, відповідно до зведення ГШ ЗСУ, 18 листопада в Україні відбулося 205 бойових зіткнень, при чому на Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.