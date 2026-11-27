"Росіяни хочуть відрізати два береги Дніпра": Зеленський розкрив плани ворога напередодні зими

Російські окупаційні війська напередодні зими намагаються порушити сполучення між правим та лівим берегами Дніпра, щоб розділити українців і посіяти хаос у країні. На тлі значних втрат та невдалих операцій на фронті ворог намагається посилити тиск на цивільне населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю кореспондентці BBC Сарі Рейнсфорд. За словами глави держави, попри складні виклики, пов'язані з російськими атаками, Україна продовжуватиме захищати свої міста, зокрема столицю.

Які плани Росія має напередодні зими

Зеленський наголосив, що українців очікує складний зимовий період. Серед головних викликів президент назвав забезпечення протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, а також захист мостів.

"Тепер вони (росіяни. – Ред.) хочуть відрізати два береги (Дніпра. – Ред.) – це означає відрізати людей", – заявив глава держави.

За його словами, за таких обставин особливо важливо забезпечити безперебійну роботу лікарень та доступність медичної допомоги для громадян незалежно від того, на якому березі Дніпра вони проживають.

Президент пояснив, що після значних втрат на полі бою та низки провальних військових операцій Росія змістила акцент на дестабілізацію ситуації всередині України.

"І саме тому вони перейшли до того, щоб сіяти хаос, розділяти людей – солдатів і цивільних в Україні, а також цивільних через різні атаки та владу", – зазначив Зеленський.

Ще одним серйозним викликом для України глава держави назвав переговорний процес.

Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Getty Images

Чи готується Україна до евакуації міст

Під час інтерв'ю журналістка також звернула увагу на російські удари по об'єктах водоочищення та каналізаційній інфраструктурі. Вона поцікавилася, чи готується українська влада до можливої евакуації населення з міст.

У відповідь Зеленський наголосив, що пріоритетом України залишається захист населених пунктів та збереження життя громадян. Водночас кожен українець має право самостійно вирішувати, чи залишатися у своєму місті, чи переїхати до іншого регіону.

За словами президента, Росія прагне змусити українців покинути свої домівки та зруйнувати міста, передусім у східній частині країни.

Глава держави нагадав, що в населених пунктах, звідки українські війська відступали або цивільні були змушені виїжджати, окупанти фактично знищували всю забудову. При цьому російські війська нарощують застосування різних видів озброєння, не зважаючи на кількість жертв.

Зеленський запевнив, що, попри наміри ворога та загрози напередодні зими, Україна продовжуватиме захищати Київ усіма можливими способами.

"Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Глава держави наголосив, що такі заяви особливо болючі для українських родин, які втратили близьких унаслідок російської агресії.

Як писав OBOZ.UA, Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого обстрілу. За словами глави держави, українська розвідка має чітку інформацію про наміри ворога, а влада продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням захисту критичної інфраструктури від російських атак.