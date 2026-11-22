Росіяни у Дніпрі атакували депо електротранспорту: згоріло 18 тролейбусів. Фото
Ворожий обстріл депо електро...
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
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Ввечері 22 листопада російська окупаційна армія атакувала Дніпро та Дніпропетровщину. Однин з ударів по облцентру був спрямований на депо електротранспорту. Постраждала одна особа.
На його території відбулася пожежа. Про це повідомив у Telegram-каналі міський голова Борис Філатов.
Тролейбус вигорів після удар...
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
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Наслідки вечірнього обстрілу Дніпра
Через вибух на території депо "розсікло навіть прилеглий магістральний (!) трубопровід і травмувало жінку, що проїжджала повз на своєму авто", написав мер.
Окрім цього, пошкоджено 18 тролейбусів. У всіх побиті вікна, пошкоджені двері, сидіння та кузови. Один техтролейбус, що прибував зазвичай для швидкого ремонту на маршрутах, вигорів вщент.
"На ранок почнемо відновлювати те, що ще можливо відновити – у розтрощених цехах депо, де тепер немає фактично жодної шибки", – проінформував Філатов.
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Агресор атакував депо у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова
Комунальники вже приступили до робіт із ремонту теплотраси. Вони працюють у темряві, бо об'єкт забезпечує опалення для майже пів сотні будинків, лікарні й декількох шкіл.
Також внаслідок обстрілу ввечері в неділю в Соборному районі пошкоджено близько десятка приватних будинків.
Були влучання і по енергетичній інфраструктурі. Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа заявляв у Telegram, що через це частково знеструмлені міста Дніпро і Самар.
Повний текст допису голови о...
Джерело: Скриншот Telegram
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Як писав OBOZ.UA, вранці 22 листопада Дніпро також перебувало під обстрілом. У житловому масиві Перемога російський безпілотник пошкодив десятиповерховий будинок. Одна з квартир фактично зруйнована повністю, ще близько двох десятків помешкань зазнали пошкоджень. Дивом усі мешканці залишилися живими та не постраждали.
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