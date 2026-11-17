Блог | Підводний шлагбаум: Кримський міст виявився зовсім не фортецею

У ніч на 17 листопада 2026 року Кримський міст остаточно втомився триматися за скрєпи і скинув у Керченську протоку автомобільну судноплавну арку разом із сусіднім дорожнім прольотом. Після ранкового натяку 16 листопада росіяни весь вечір героїчно зображали "штатний реверсний рух", але вже о 23:54 сором’язливо закрили проїзд, а рівно опівночі отримали чергову порцію привітів – мінімум 15 влучань за імовірної участі українських ракет "Фламінго" та дронів.

За свіжими ранковими знімками від OSINT-дослідників Intelschizo та каналу Exilenova+ констатуємо факт: автомобільної арки більше немає, дорожнє полотно успішно пішло на дно, а хвалена ешелонована ППО з купою С-400, "Панцирів", "Торів", "Буків", РЕБів, бонових загороджень і патрульних катерів ФСБ вкотре продемонструвала від'ємну ефективність.

Для окупантів це не просто чергова дірка в асфальті, яку можна залатати за три місяці, як це було у 2022–2023 роках зі стандартними прогонами. У воду впала унікальна 227-метрова сталева арка вагою 5500–6000 тонн. Тепер замість швидкого косметичного ремонту росіянам доведеться в розпал осінньо-зимових штормів витягувати з дна тисячі тонн покрученого металобрухту, лагодити опори, з нуля виготовляти нову арку на стапелях і молитися, щоб під час монтажу не прилетіло знову. Автомобільний рух по мосту помножено на нуль на багато місяців вперед. Поруч поки що стоїть залізнична арка, але вранці 17 листопада щонайменше чотири потяги "Таврія" вже застрягли на 2,5–4 години, а чи не поїхали там опори від падіння багатотисячної сусідки – велике питання.

Але найвишуканіший бонус цієї операції – 6000 тонн російської сталі лягли прямо на дно Керч-Єнікальського каналу. Оскільки поза цим штучним фарватером протока мілка, як калюжа, судноплавство між Чорним та Азовським морями офіційно заблоковано самим же Кримським мостом. Росіяни щойно наприкінці жовтня – у листопаді після тримісячної паузи знову почали вивозити крадене й власне зерно з азовських портів, а тепер їхні суховантажі та військові корита можуть хіба що роздивлятися уламки арки у бінокль.

У сухому залишку постачання всього кримського угруповання та південного фронту РФ тепер тримається на двох милицях: на штормовій поромній переправі, яка взимку більше стоїть, ніж пливе, та на сухопутному коридорі через Маріуполь і Волноваху, де кожен ешелон і бензовоз їде під прицілом українських засобів ураження. Стратегічна "будівля століття" за один вечір перетворилася на найдорожчий у світі підводний шлагбаум.