Російські дрони щодня вбивають мирних мешканців: Бутусов закликав до евакуації цивільних зі Слов'янська та Краматорська

Журналіст і військовий експерт, а нині командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов закликав організувати примусову евакуацію цивільного населення зі Слов'янська та Краматорська, зокрема дітей, літніх людей і людей з інвалідністю. Російські загарбники щодня завдають ударів по місту бомбами, ракетами та сотнями дронів. А зволікання з виїздом призводить до того, що люди намагаються врятуватись, коли вже пізно і гинуть під російськими обстрілами.

Про це Бутусов сказав в розмові із журналісткою Іриною Ромалійською, оприлюдненій на YouTube-каналі "Бутусов Плюс".

Ворог наростив удари дронами та авіацією

Юрій Бутусов наголосив, що наразі безпосередньої загрози вуличних боїв у Слов'янську та Краматорську немає, оскільки ситуація на цьому напрямку залишається під контролем українських військ. Водночас Росія збільшує кількість підрозділів далекобійних безпілотників і посилює авіаційні удари, через що цивільні мешканці міст щодня гинуть від російських атак.

"Ворог наростив кількість підрозділів БпЛА на напрямку, далекобійних дронів, наростив кількість ударів авіації. І щодня російські дрони вбивають мирних людей у цих містах", – наголосив командир роти БпЛА Юрій Бутусов.

Евакуацію потрібно проводити поступово

За словами журналіста, частина людей не усвідомлює небезпеки й відкладає виїзд, сподіваючись перечекати обстріли та згодом повернутися до своїх домівок. Через це евакуацію часто доводиться проводити в останній момент, коли російські дрони вже контролюють значну частину маршрутів і кожен виїзд пов'язаний із ризиком для життя.

Водночас через російські удари знищується логістика, автомобілі соціальних і медичних служб, а також мережі зв'язку. У разі подальшого погіршення ситуації люди, які залишаться у своїх домівках, можуть опинитися без можливості викликати допомогу.

"Тому мова йде про те, що має бути поступово реалізована операція з виселення людей", – зазначив Юрій Бутусов.

Бутусов закликав примусово евакуювати дітей і маломобільних людей

Окремо журналіст наголосив на необхідності негайно вивезти з небезпечних районів літніх людей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно подбати про себе. За його словами, вони особливо вразливі під час обстрілів, адже можуть залишитися без допомоги, якщо будуть зруйновані транспортне сполучення та зв'язок.

Також Бутусов заявив, що держава має забезпечити примусову евакуацію всіх неповнолітніх із територій, які перебувають під щільними ударами російських військ. Він звернув увагу на психологічну шкоду, якої зазнають діти, залишаючись під постійними обстрілами, та наголосив на відповідальності дорослих за їхню безпеку.

За озвученими під час розмови даними, у Слов'янській громаді залишаються 924 дитини, у Краматорській – 334, у Святогірській – 15.

Водночас, за оцінкою Бутусова, безпосередньо у Краматорську досі можуть проживати до 15 тисяч цивільних мешканців, зокрема значна кількість дітей. Він припустив, що фактична кількість може бути навіть вищою.

Рішення про евакуацію має розглянути Ставка

Бутусов вважає, що питання відповідальності за проведення евакуації має розглянути Ставка Верховного головнокомандувача. На його думку, під час ухвалення рішення необхідно врахувати статистику загибелі цивільних, а також ризики, які створює перебування людей у цих містах.

Він пояснив, що українські військові не можуть залишати цивільних без допомоги, тому змушені витрачати ресурси на їхню підтримку та евакуацію та ризикувати життям.

"Хто має відповідати за людей? Безумовно, Ставка Верховного Головнокомандувача мала б розглянути питання, подивитися статистику загибелі мирних мешканців. Потім подивитися, які проблеми виникають… Наші військові не можуть кинути людей, вони все одно там знаходяться – це велике відволікання ресурсів, це ризик життям", – наголосив Юрій Бутусов.

Як повідомляв OBOZ.UA, Слов'янськ постійно перебуває під обстрілами російських дронів, ракет і керованих авіабомб, у місті майже не залишилося неушкоджених будівель, багато з них перетворилися на руїни. Нині в місті залишилось менш ніж 10% населення, що було до війни.