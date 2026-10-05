Російський дрон атакував багатоквартирний будинок у Бердичеві: шість поверхів пошкоджено, є постраждалі. Фото і відео

5 жовтня у Бердичеві на Житомирщині внаслідок атаки російського дрона пошкоджено квартири з 4-го по 9-й поверх багатоповерхівки. Одна людина постраждала.

Про це в Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники опублікували фото та відео з місця удару, на яких видно наслідки атаки.

Що відомо

Наслідки атаки на Бердичев. Джерело: Telegram/ДСНС України

Наслідки атаки на Бердичев. Джерело: Telegram/ДСНС України

Унаслідок удару пошкоджено квартири з 4-го по 9-й поверх однієї з багатоповерхівок у Бердичеві. В одній із квартир також виникла пожежа.

Наслідки атаки на Бердичев. Джерело: Telegram/ДСНС України

Наслідки атаки на Бердичев. Джерело: Telegram/ДСНС України

Рятувальники ліквідували загорання. На місці події працювали психологи ДСНС, до яких по допомогу звернулися дев'ять людей.

Наслідки атаки на Бердичев. Джерело: Telegram/ДСНС України

Наслідки атаки на Бердичев. Джерело: Telegram/ДСНС України

Крім того, в одному з районів Житомирської області через ворожу атаку загорілася суха трава. Пожежу також ліквідували рятувальники.

Наслідки атаки на Бердичев. Джерело: Telegram/ДСНС України

Росія продовжує атакувати Україну

5 жовтня Росія атакувала Харків щонайменше трьома КАБами, влучивши у житловий будинок у Слобідському районі. На місці удару спалахнула пожежа, також були пошкоджені житлові будинки та складські приміщення.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, ще 25 постраждали. Під завалами будинку могли залишатися люди, тому на місці тривала пошуково-рятувальна операція.

5 жовтня під час російської дронової атаки засіб ураження впав поблизу пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови. Внаслідок удару було пошкоджено автобус і кабіну керування, а співробітник прикордонної поліції отримав легкі травми.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 172 ворожі цілі, однак влучання зафіксували на 13 локаціях.