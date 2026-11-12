Російський дрон атакував пасажирський автобус на Запоріжжі: є поранені

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та транспорт, наражаючи на небезпеку мирних жителів. Черговою ціллю російського безпілотника став пасажирський автобус, який перевозив людей у Запорізькому районі.

У момент удару всередині перебувало близько півтора десятка пасажирів, тож атака призвела до поранень серед цивільних. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Скільки людей постраждали внаслідок атаки

За наданою інформацією, російський дрон атакував рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі. На момент удару в транспортному засобі перебували приблизно 12–15 людей.

Унаслідок атаки поранення дістали троє жінок. Стан однієї з постраждалих оцінюють як тяжкий.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Російський дрон атакував пас... Джерело: t.me/zoda_gov_ua Розгорнути

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у неділю, 8 листопада, російські війська безпілотником атакували рятувальників ДСНС у Запорізькому районі. Надзвичайники працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.