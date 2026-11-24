Російський дрон атакував залізничну станцію Коростень: є жертва і поранені

У вівторок, 24 листопада, російські окупанти атакували безпілотником залізничну станцію Коростень Житомирської області. Внаслідок російського удару загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Залізничники евакуювали людей в укриття з приміщення вокзалу та електропоїзда, який перебував поряд у цей час, ніхто з працівників не постраждав.

Що відомо

Росія атакувала залізничну станцію в Коростені вранці 24 листопада. Внаслідок удару загинула людина і ще двоє отримали поранення. Зазначається, що на момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Залізничники оголосили евакуацію людей з поїзда та будівлі вокзалу, після чого працівники, бригада поїзда та більшість пасажирів перейшли в укриття.

"Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію", – зазначили в "Укрзалізниці". Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Також додали, що ніхто з працівників внаслідок обстрілу не постраждав.

Також в "Укрзалізниці" наголосили, що після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають, адже це рятує життя.

"Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, означає наражати себе на смертельну небезпеку. Дотримуйтеся інструкцій та подорожуйте безпечно!" – йдеться в повідомленні.

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