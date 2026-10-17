Російський офіцер перейшов на бік України й допоміг знищити сотні окупантів: в WSJ розкрили подробиці операцій

26-річний російський офіцер Лев Ступніков перейшов на сторону України в російсько-українській війні і допоміг знищити понад 300 загарбників. Він передавав дані українській розвідці щодо місць розташування окупантів і врешті зміг покинути місце служби в російській армії, перетнути лінію фронту й долучитись до захисту України.

Зараз він служить у Російському добровольчому корпусі. Про історію військового, який одразу відчув несправедливість розв'язаної диктатором Путіним війни і зробив усе, щоб допомогти українським бійцям, розповіло видання WSJ.

Не хотів воювати

Лев Ступніков закінчив військову академію в Санкт-Петербурзі. Проте пов'язувати своє життя з військовою службою він не хотів і на момент одруження зі своєю коханою у 2021 році він уже планував життя поза армією. Зокрема, він мріяв стати інструктором з фітнесу.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лев дивився відео, як російські гелікоптери скидають бомби на мирні українські міста і був дуже обурений побаченим насильством. Він не хотів брати в ньому участі. Його мама була на його боці і всіляко підтримувала сина.

"Вони скидали бомби на невинних мирних жителів, – сказав він. – Це було зло".

Служба на фронті

Ступніков потрапив на фронт наприкінці 2023 року. Його призначили головним офіцером зв’язку батальйону, перед яким стояло завдання допомогти у захопленні Вугледара. Проте він уже тоді розчарувався в російській армії й був обурений жорстокістю й несправедливістю цієї війни, особливо щодо мирних жителів.

У лютому 2024 року його мати зв’язалася з Дмитром Карпенком, програмістом, який тісно співпрацював з українською розвідкою, після чого Ступников вирішив передавати секретні дані Україні.

Допомога Україні

Першою його операцією була допомога українській розвідці, коли окупанти проводили навчання, готуючись до наступу на Вугледар. Ступніков зробив знімок на смартфон групи російських окупантів і повідомив ці дані українському куратору, після чого відійшов, а українські військові завдали удару. Того разу на тих навчаннях зібралося близько 150 осіб, з яких загинуло 68 осіб, а 60 було поранено. Серед загиблих виявилося 10 офіцерів, за кількістю жертв цей удар став одним із наймасштабніших за перші два роки повномасштабної війни.

Завдяки інформації, наданій Ступніковим, Україна змогла знищити понад 300 російських військовослужбовців. Ступніков перетнув лінію фронту і здався українській армії. Він передав багато цінних даних. Він зв'язався зі своєю мамою і сказав, що він "прийшов туди, де мав бути", не називаючи Україну, оскільки припускав, що розмову могли записувати. Зараз Ступніков служить у Російському добровольчому корпусі (РДК).

Якось він згадав обіцянку, яку дав у військовій академії майже десять років тому.

"Чи зрадив я свою клятву? Я обіцяв захищати свободу, незалежність і конституційний лад, – сказав він. – Але Путін знищив усі три".

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