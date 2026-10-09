Блог | Рожеві "мирні плани" проти реальності фронту: ЗСУ готують Росії нові рекорди

Рекорди осені: далі буде. Український інформаційний простір штормить від гучних обговорень "мирного плану", який існує лише в уяві деяких політиків. Реальна війна, реальна ситуація на фронті витісняються на другий, третій, а то й десятий план. Складається враження, що все, що відбувається на лінії бойового зіткнення, або не на порядку денному ЗМІ, або просто не є цікавим широкій аудиторії.

Але ж насправді життя "української аудиторії" та майбутнє країни (в тому числі перспективи поки що примарних "мирних переговорів") визначаються станом справ саме на полі бою. Ці справи, до речі, дуже контрастують із "капітулянтськими настроями" певних політиків та "лідерів думок". Позитивних новин із фронту доволі багато, і кожна з них написана кров’ю та потом.

Осінь стала для нас порою рекордів. На більшості ділянок фронту Силам оборони України вдається ламати плани противника. Окрема історія успіху – операція "Вівальді". Під час переломного третього етапу цієї операції (до речі, третій концерт Антоніо Вівальді з циклу "Чотири пори року" називається "Осінь") звільнено кілька знакових населених пунктів на північ від Лимана. Масштабний наступ Третього армійського корпусу ЗСУ триває. Але успіхи Сил оборони операцією "Вівальді" не обмежуються.

Сьогодні один із інтегральних показників стану справ на полі бою – кількість безповоротних втрат противника. Так от, втрати особового складу загарбників у вересні досягли 46 230 осіб, що стало абсолютним рекордом року. Статистика Сил безпілотних систем свідчить, що в перші дні жовтня рекордний темп не просто зберігається, а й нарощується.

Лише протягом перших п’яти днів жовтня екіпажі СБС порівняно з аналогічним періодом вересня збільшили кількість безповоротних та санітарних втрат живої сили противника майже на 40% – 2699 "примусово демобілізованих" окупантів проти 1931. Як каже командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді: "Прихована мобілізація рф у дії – початок".

Також у вересні було встановлено кілька рекордів у межах програми "єБали". Зокрема, загальна кількість ударів на глибині понад 20 км перевищила 11 тис. Досягнуто максимальної кількості та щільності уражень на відстані понад 50 км (значна частина цієї статистики припадає на логістичний маршрут Маріуполь – Крим). Це лише деякі показники, що знаменують собою вдале відкриття осіннього сезону.

Поки "лідери думок" у тилу роздмухують ілюзії щодо "мирних планів" та "швидкого припинення вогню", ми готуємося до нових рекордів. Не тому, що прагнемо війни, – просто ми реалісти і не дивимося на світ крізь рожеві окуляри. Достатньо згадати, що Україна неодноразово пропонувала шляхи до миру, погоджувалася на припинення вогню та початок переговорів. Натомість ворог посилював і продовжує посилювати рівень ескалації.

А значить – має зрости й рівень наших досягнень. Іншого шляху не існує. Рано чи пізно злочинний режим на болотах або заволає про мир, або впаде. Плин історії зупинити неможливо, а історія – на нашому боці. Працюємо, споряджаємо дрони. Тримаймо стрій. Слава Україні!