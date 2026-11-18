"Розглядають як війно можливостей": Веніславський розкрив плани Росії щодо України

Росія не демонструє суттєвого просування на фронті, тому намагається компенсувати відсутність військових успіхів ударами по українській інфраструктурі та інформаційними операціями. Водночас перспективи досягнення стабільного припинення вогню до завершення опалювального сезону залишаються невисокими.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Відеоматеріал оприлюднено на YouTube-каналі.

Російська стратегія передбачає одночасний тиск на Україну на фронті, через енергетичний терор і спроби внутрішньої дестабілізації. Москва прагне домогтися поступок від української влади, використовуючи складну ситуацію в країні взимку.

Веніславський наголосив, що Росія не відмовляється від максималістських вимог щодо України. Після другого раунду переговорів в Абу-Дабі російський диктатор Володимир Путін продовжив наполягати на повній окупації Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас, за словами нардепа, російські війська не досягають бажаних результатів на фронті. Просування противника відбувається переважно в межах так званої кіл-зони та сірої зони, а не шляхом суттєвих територіальних здобутків.

"Вони намагаються будь-якими способами та засобами окупувати максимальну кількість територій перед тим, як відбудеться якийсь прогрес у мирному діалозі", – пояснив Веніславський.

Він також звернув увагу на значні втрати російської армії. За наведеною ним офіційною статистикою, на окремих ділянках фронту співвідношення втрат противника до втрат Сил оборони України сягає 50-70 до одного.

Саме відсутність помітних військових результатів змушує Кремль активніше використовувати інші інструменти тиску. Зокрема, Росія намагається завдати максимальної шкоди українській економіці та критичній інфраструктурі в період холодів.

"За даними наших розвідувальних органів, Росія практично щороку використовує один і той самий сценарій. Вона намагається використати зиму, щоб завдати максимальної шкоди економіці України та об’єктам критичної інфраструктури", – зазначив Веніславський.

Він додав, що період із листопада до березня російська сторона розглядає як найбільше вікно можливостей для досягнення своїх гібридних цілей. Ідеться не лише про удари по енергетичних об’єктах, а й про спроби розхитати ситуацію всередині України.

Зокрема, противник використовує суспільні конфлікти, зокрема пов’язані з діяльністю територіальних центрів комплектування. Як приклад Веніславський навів ситуацію в Петропавлівській Борщагівці. Водночас він зауважив, що наразі немає доказів того, що цей інцидент був заздалегідь організований Росією.

"Але противник дуже вміло використав це у своїх пропагандистських інформаційних ресурсах, продемонструвавши, що в Україні є певні проблеми", – сказав нардеп.

Окремо він звернув увагу на російські спроби виправдати удари по цивільних об’єктах. Пропагандистські ресурси РФ регулярно намагаються представити атаки по лікарнях, школах, об’єктах культурної спадщини та мостах як нібито удари по військовій логістиці.

Веніславський також скептично оцінив перспективи швидкого завершення війни. Він вважає малоймовірним досягнення стабільних домовленостей про припинення бойових дій і справедливий мир до завершення зимового опалювального сезону.

"Росія робить ставку на те, щоб народ України був на межі виживання. І вони сподіваються, що це спонукає українську владу – президента, головнокомандувача, парламент – іти на поступки", – наголосив депутат.

Водночас він переконаний, що російський енергетичний терор не зламає українців, а Україна продовжуватиме відповідати на атаки противника.

"Безумовно, вона буде продовжувати нищити нашу критичну інфраструктуру, об’єкти електропостачання та теплопостачання. Тому зима, як і прогнозувалося, буде непростою", – підсумував Веніславський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що найбільшу кількість піхоти російська армія зосередила на Добропільському напрямку Донецької області. За оцінкою командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова, противник продовжує нарощувати там сили та не відмовляється від спроб просування, попри значні втрати.