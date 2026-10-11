Розвідники ГУР знешкодили дві групи російського спецназу і взяли полоненого. Відео

Українські воєнні розвідники провели на Запорізькому напрямку контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російського спецназу. Одного з військовослужбовців РФ захопили в полон.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram. За даними відомства, операцію провели бійці "Спецпідрозділу Тимура".

Як розвідники організували засідку

Завдяки агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, та технічним засобам розвідки українські бійці встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування.

На основі отриманих розвідданих бійці організували засідку, щоб перехопити російських спецпризначенців. Виявивши противника, вони завдали вогневого ураження та зачистили місцевість.

Момент операції з перехоплен... Джерело: Скриншот Розгорнути

Кадри операції ГУР проти рос... Джерело: Скриншот Розгорнути

У результаті операції розвідники знешкодили дві групи російського спецназу й взяли в полон одного військовослужбовця РФ.

Знешкоджений російський спец... Джерело: Скриншот Розгорнути

Знешкоджений окупант. Джерело: Скриншот

Полонений окупант із підрозд... Джерело: Скриншот Розгорнути

Що відомо про російську бригаду

За інформацією ГУР, 10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення є кадровим підрозділом російської воєнної розвідки. Її військовослужбовці брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у військовій кампанії Росії в Сирії.

Представників бригади на окупованих територіях України фіксували ще у 2014–2015 роках.

У ГУР також повідомили, що за весь період операції на Запорізькому напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура" завдали противнику безповоротних втрат серед 448 військовослужбовців і взяли в полон ще 85 росіян.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок удару Сил оборони по тимчасово окупованому Донецьку 26 серпня було ліквідовано щонайменше 20 російських офіцерів. Це наймасовіший випадок загибелі офіцерів російської армії під час російсько-української війни, про який відомо на сьогодні, зауважує видання.

За даними журналістів, 18 офіцерів загинули в день удару, ще двоє згодом померли від отриманих поранень. Серед ліквідованих були військовослужбовці штабів угруповання військ "Центр" і 41-ї загальновійськової армії РФ.