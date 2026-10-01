"Саме такі відповіді зараз потрібні": Зеленський заявив про ураження низки важливих об'єктів ворога і показав відео

Президент України Володимир Зеленський заявив про нові результати українських далекобійних ударів по об’єктах, пов’язаних із російською військовою діяльністю. Серед уражених цілей, були місце запуску та зберігання ударних дронів, нафтовий об’єкт і склад забезпечення російських окупаційних військ.

Українські військові уразили ціль у Чорному морі. Про це очільник держави заявив у своєму Telegram-каналі.

Крім того, під удар потрапило місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області РФ.

Також відбулося ураження нафтового об’єкта в Самарській області. Ще однією ціллю став склад забезпечення російських окупаційних військ у Брянській області.

Президент окремо подякував військовослужбовцям та працівникам української оборонної промисловості, які забезпечують можливість завдавати ударів по цілях, пов’язаних із російською війною.

"І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні", – заявив Зеленський.

Він додав, що українські сили також застосували "санкції" щодо нафтового об’єкта в Самарському регіоні та складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні.

"Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну", – сказав президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що кораблі російського окупаційного війська "Буян-М" та "Адмірал Ессен", по яких Сили оборони України вдарили в ніч проти 9 вересня, отримали значну шкоду; ступінь пошкодження третього судна – "Адмірала Макрова" – ще потребує уточнення. Імовірно, ворог спробує їх відремонтувати, але зробити це буде непросто.

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