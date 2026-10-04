СБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці

Служба безпеки України атакувала військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея РФ. Внаслідок атаки було уражено два російських винищувачі – Су-35 та Су-34, а також склад боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними відомства, атаку здійснили цієї ночі безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа", які подолали близько 500 км до цілі.

Що відомо

На аеродромі безпілотники уразили Су-35, багатоцільовий винищувач, який у СБУ називають одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Його експортну вартість оцінюють приблизно у $100 млн.

Також було уражено Су-34 – винищувач-бомбардувальник, який є одним із ключових літаків російської тактичної авіації. Його експортна вартість становить близько $50 млн.

СБУ уразили два винищувачі РФ. Джерело: Скриншот

Обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб (КАБів), які російські війська масово застосовують на лінії фронту та проти українських міст

У СБУ наголосили, що продовжують системно відпрацьовувати військові об'єкти РФ, зменшуючи її спроможність вести війну проти України. У відомстві також заявили, що російські удари по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі не залишаться без відповіді.

Допис СБУ у Telegra,. Джерело: Скриншот

Україна посилює удари по військових об’єктах РФ

Нагадаємо, українські військові уразили пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області РФ. Про повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що українська далекобійність також ефективно відпрацювала по об’єктах у Самарській області та в Чорному морі.

Крім того, за словами Зеленського, двома днями раніше Сили оборони уразили місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області, нафтовий об’єкт у Самарській області та склад забезпечення російських військ у Брянській області.

Як писав OBOZ.UA, Протягом 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня Сили оборони уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, на Запоріжжі було знищено ЗРК "Бук-М3", а в районі Донецька – уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА противника.