"Шахед" влучив у надбудову: з'явились подробиці про капітана судна, якого РФ вбила ударом по Одещині. Фото

Російські військові 23 вересня атакували цивільне вантажне судно MENTOR в акваторії Чорного моря поблизу Одещини. Внаслідок удару "Шахеда" по надбудові судна загинув його капітан Олексій Сидорук.

Чоловік мав понад 40 років морського досвіду та завжди ставив безпеку екіпажу на перше місце. Про останні хвилини життя капітана розповіла його дружина Ірина Сидорук, повідомляє проєкт "Їх вбила Росія".

Капітан наказав екіпажу спуститися в безпечне місце

За словами дружини, Олексій Сидорук був проникливим, педантичним і професійним капітаном, для якого безпека екіпажу завжди була на першому місці.

До того нещасливого рейсу танкер та весь екіпаж уже пережили кілька нальотів "Шахедів" і дві пожежі. Тієї ночі російські терористи знову атакували MENTOR.

Олексій наказав членам екіпажу спуститися у безпечне місце. Коли здавалося, що небезпека минула, він сам піднявся на місток. У цей момент "Шахед" влучив у надбудову судна.

Олексій Сидорук. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Капітана змогли знайти лише через 17 годин

Екіпаж тієї ж ночі евакуювали рятувальники, однак доля капітана тривалий час залишалася невідомою.

Через постійні атаки ніхто не міг піднятися на борт судна. Лише через 17 годин морські піхотинці констатували смерть Олексія Сидорука.

Тіло капітана рятувальники змогли дістати з понівечених елементів конструкції судна лише через 11 днів.

Олексій Сидорук. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Коли попрощаються з Олексієм Сидоруком

Прощання з Олексієм Сидоруком відбудеться 6 жовтня о 12:00 на Таїровському кладовищі у Храмі Всіх Святих.

Олексій Сидорук. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року російські війська атакували комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда на Одещині. Внаслідок удару загинув український капітан, а 15 членів екіпажу вдалося евакуювати.

3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.