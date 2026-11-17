Шансів у ворога немає: українські дронарі показали, як нищать логістику окупантів. Відео
Ворожа логістика опинилася п...
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Українські військові продовжують завдавати ударів по логістиці російських окупантів, позбавляючи їх техніки та можливостей для постачання. Дронарі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали, як за допомогою безпілотників знищують транспорт противника.
Ворожа логістика опинилася під прицілом українських операторів дронів, а російська техніка стає мішенню для їхніх атак. Відповідне відео оприлюднили Сухопутні війська.
Як українські дронарі нищать логістику окупантів
Військові 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влаштовують російським окупантам справжній логістичний колапс. Українські оператори безпілотників атакують ворожий транспорт, знищуючи техніку та ускладнюючи постачання російських підрозділів.
У бригаді наголошують, що шансів у ворожого транспорту немає. Кожна успішна атака означає втрату техніки, порушення постачання та зменшення можливостей противника.
"Ворожа логістика під прицілом! Дронарі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влаштовують окупантам справжній логістичний колапс. Шансів у транспорту немає. Мінус техніка, мінус постачання, мінус можливості ворога", – зазначили військові.
Українські дронарі показали,...
Джерело: Скриншот
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Українські дронарі показали,...
Джерело: Скриншот
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Українські дронарі показали,...
Джерело: Скриншот
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Українські дронарі показали,...
Джерело: Скриншот
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Українські дронарі показали,...
Джерело: Скриншот
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Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують вибивати логістику російських окупаційних військ. Оператори дронів влучними ударами знищують вантажівки ворога.
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