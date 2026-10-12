Що буде, якщо США припинять передавати Україні розвіддані: експерт дав пояснення

Сполучені Штати Америки перейшли до чергового "раунду" тиску на Україну. Наразі Вашингтон має три основні важелі впливу на Київ, найчастіше говорять про можливе припинення обміну розвідданими.

Втім, якщо Білий дім таки піде на припинення передачі розвідданих – це не означатиме для України поразки, вона зможе продовжити боротьбу завдяки підтримці Європи. Про це заявив військовий аналітик, майор НГУ у відставці Олексій Гетьман в ефірі "Еспресо".

Припинення обміну розвідданими не призведе до поразки України

Експерт нагадав: одного разу адмініістрація Трампа вже реалізувала погрози щодо припинення передачі Україні даних американської розвідки. Сталося це у 2025 році, і, хоч і тривало недовгопозначилося негативно на можливостях українських військових.

Попри це, Україна тоді перед Росією не капітулювала.

"Вже були випадки, коли ми не користувалися даними американської розвідки. Це погано вплинуло на наші можливості, але це не означає, що це буде поразкою у війні. Це перше. Так, це збільшило, на жаль, наші втрати", – сказав Гетьман.

Одним з наслідків тодішнього припинення обміну розвідданими стало вимушене згортання української операції у Курській областіі РФ.

Водночас Гетьман підкреслив: коли йдеться про розвіддані, слово "обмін" вживається не випадково. Україна отримує дані від США, але й Америка отримує дані від української розвідки, які є важливими як для ведення сучасної війни, так і для розуміння дій Росії. І нині цей обмін є паритетним.

"Дані американської розвідки, хай не брешуть, ми обмінюємося даними. І зараз оцінюється 50 на 50. Там багато даних ми їм передаємо, які для них вкрай важливі. Дані про Росію, про їхні дії і так далі. Тому хай вони отак пафосно не розповідають", – не стримав емоцій Гетьман.

Він впевнений: якщо США таки припинять передавати розвіддані – Україна шукатиме альтернативні можливості.

"Навіть якщо не буде, ну, впораємося і без цього. Є європейські системи. Велика Британія пропонує свій власний супутник", – сказав аналітик.

Він також нагадав, що Україна має досвід запуску супутників, зокрема комерційних, здобутий ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Від продажу зброї Трамп навряд чи відмовиться

Ще одним важелем впливу є продаж Сполученими Штатами американської зброї для України. Тут також з боку американців немає жодної благодійності: переважну більшість озброєнь оплачують європейські партнери України. Що не заважає, втім, команді Трампа маніпулювати цим де-факто бізнесом.

"Рубіо каже: "Передаємо зброю". Нічого вони не передають, вони продають за гроші європейців. Європейці так потиснули плечима, що: "Ви не постачаєте, американці, ви не передаєте, ви продаєте за наші гроші", – зазначив військовий аналітик.

Взяти і зупинити ці постачання Трамп навряд чи зможе, адже вони здійснюються за контрактами з європейцями, і американські зброярі за шалені штрафи через порушення контрактів Трампу навряд чи подякують.

"Я впевнений, що ці контракти, і не може Трамп дати розпорядження припинити постачати зброю, тому що цю зброю закуповують європейці, за прописаними контрактами. Там шалені будуть штрафні санкції, і там пояснять Трампу, щоб він заспокоївся, виробники зброї Сполучених Штатів", – сказав Олексій Гетьман.

Отже, за оцінкою аналітика, залежність України від американського озброєння не означає, що Вашингтон може без наслідків припинити всі постачання, які відбуваються за європейські кошти.

Третім важелем, який може послаблювати позиції України, Гетьман назвав корупцію. За його словами, звинувачення та публічні заяви на цю тему можуть негативно впливати на переговорні можливості Києва, а також на ставлення до України в Європі та світі.

"З третього важеля впливу – це корупція, яка є в нашій країні. І оці закидання про корупцію, вони послабляють наші можливості переговорні і взагалі в Європі, у світі", – переконаний він.

Однак Гетьман зберігає оптимізм: він вважає, що за політичної волі Україна може "поміняти корупціонерів на некорупціонерів".

Як повідомляв OBOZ.UA, Сполучені Штати Америки передали Україні вимогу Дональда Трампаприпинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Окрім того, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з українською делегацією в Маямі говорили про можливе припинення обміну розвідданими з Україною.

Це відбувалося практично синхронно з оголошенням Трампом про виведення з-під санкцій російського дизпалива: президент США відчайдушно намагається виставити себе великим переговорником, а російського диктатора – "рятівником світу" від різкого здорожчання нафти. В останньому, за версією Трампа, "винна" Україна.