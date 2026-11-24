Блог | Шеньчжень та нова тактика України. Масовані дальні удари набули нищівної ефективності

FP-1, "Нептун", FP-5 "Фламінго", "Паляниця" (дуже важке для російських слово), "Рута" та інший зоопарк ударних засобів

Удари по Кримському мосту, присвячені зустрічі в Шеньчжені, ненадовго відвернули увагу від українських нальотів на НПЗ, тому цим ударам і цій карикатурі на зустріч у Ялті треба приділити увагу.

Шеньчжень

Зустріч у Шеньчжені підкреслила дурість Трампа, васальність Путіна та авторитет Сі. За підсумками зустрічі було прийнято Тристоронню декларацію Китаю, США та Росії, у другому пункті якої йдеться, що сторони домовилися збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів та підтвердили важливість стабільних енергопостачань.

Цей єдиний змістовний пункт явно запропонований Китаєм. Він ясно говорить, що Пекіну набридли американо-ізраїльські військові танці з бубнами навколо Ірану, дорога нафта та інші принади безглуздого Трампа. Арабські країни Затоки, які найбільше постраждали від війни і побачили, що США не здатні їх захистити, знайшли в Пекіні дорослого, відповідального лідера і із задоволенням застосують увесь свій вплив на Трампа та його родину – згадайте Кушнера. Не здивуюся, якщо саме для цього нашого фанфарона запросили до Китаю – втлумачити, щоб не втішився вдруге на вмовляння Нетаньяху знову вдарити по Ірану.

Карикатура. Джерело: Raj Bhagat

Ах так, заразом стримали агресивність Путіна, якому злі українці поламали його чоловічу гордість – Кримський міст. І господар-барін Сі і розлюбезний друг Доні суворо заборонили йому навіть думати про ядерну відповідь! І внесли пункт про ядерну зброю до Декларації. Втім, у решті суто декларативний, як і пункт про ООН.

І в іншому Декларація документ порожній, хоча і не без пікантностей. Так, спрямованість п. 3. "Імунітет посадових осіб та МКС" очевидна: це заперечення принципів Нюрнберга та непідсудність самих Путіна, Сі та Трампа. Вони зазначили, що Міжнародний кримінальний суд та аналогічні органи не повинні зловживати юрисдикцією, однак із таким підходом і Гітлер міг уникнути суду.

І без Старлінка обійшлися

Але повернемося до головної теми: особлива пікантність у тому, що рясна нафтою Росія ніяк не здатна "збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів" – через українські удари по НПЗ, ЛПДС, резервуарам та іншій інфраструктурі нафтової галузі. Вже до 17 листопада солідні джерела зійшлися на тому, що внаслідок цих нальотів (30 жовтня – 16 листопада) Росія втратила 45% потужностей нафтопереробки, і без масованого імпорту країна-бензоколонка не може забезпечити своїх потреб у бензині!

Чим пояснити ефективність нових українських ударів по НПЗ, що явно зросла, – вона видно і без даних про уражені установки, за кількістю стовпів диму. Воно перевалює за десяток – інфернальне видовище! Одне із пояснень дає атака на Керченський міст. Вона мене здивувала.

Удари по російських НПЗ

Два з половиною роки тому я писав у статті "Золотий Кримський міст", що "Проблема Криму є багатофакторною, до одного військового аспекту не зводиться: після анексії Криму туди незаконно переїхало до мільйона росіян. Їх доведеться депортувати. Однак депортація сотень тисяч людей непросте завдання з погляду логістики та економіки, не кажучи вже про гуманітарну складову, яка спричинить політичний резонанс. Якщо міст буде підірвано, то цей тягар повисне тяжким вантажем на шию України, і без того виснаженою війною, оскільки очевидно, що Росія евакуацією співвітчизників не перейметься, вона завжди і скрізь кидає своїх".

Тому трохи здивувався, почувши про атаку, хоч і розумів, що руйнація моста сильно підмочить репутацію Путіна в Шеньчжені. Заспокоїла мене моя мудра дружина: "Правильно зробили, що знесли, невже ти думав, що росіяни масово побіжать мостом із Криму? Це ж росіяни!" І все стало на свої місця. Справді, розумні вже покинули Крим, але скільки їх було? Навряд чи з десяток тисяч – із мільйона.

Здивувала ця атака також масовістю, різноманітністю ракет та дронів (див. підзаголовок) – та координацією. Остання залежить від зв'язку, а його забезпечили "літаючі модеми". Україна знайшла спосіб обходити залежність від Starlink та створила власну автономну систему управління далекобійними ударами. Ключову роль відіграли безпілотники-ретранслятори, вони забезпечували зв'язок між операторами та ракетами на відстані сотні кілометрів, передавали відео в реальному часі і допомагали обходити російську ППО.

На початку листопада російські провоєнні блогери, намагаючись знайти пояснення зрослої потужності українських нальотів, писали, що Україна почала використовувати для ударів углиб Росії супутникові термінали SmartLitе, вироблені ізраїльською компанією HiSKY. Мовляв, термінал використовує стандартні європейські геостаціонарні супутники і не має жодних геозонних обмежень над територією РФ, стверджували блогери після ударів по НПЗ у Кстово, Самарі та Ярославлі.

Нова тактика нальотів

Можна написати і нову стратегію, бо дрони стали стратегічною зброєю, але оскільки в нальотах все частіше беруть участь тактичні ракети, нехай буде тактика. Так ось, SmartLitе має невелику пропускну здатність (2 Мбіт/сек), а зв'язок через геостаціонарні супутники не дозволяє оператору управляти ракетою/дроном у реальному часі. Цілком можливо, що він використовується, але, крім нього, в успішності нальотів відіграли роль багато інших факторів.

По-перше, Україна перейшла до масованих, багатогодинних, ешелонованих нальотів: росіяни повідомляють про 120-150 БПЛА на НПЗ та про нальоти по 4-5 годин з різних азимутів. Передові БПЛА-мішені розчищають шлях, вони змушують "Панцирі" розстріляти свій запас протиракет, а потім вступають у справу ударні дрони. Жодна ППО не впорається.

По-друге, основний ударний дрон FP-1 (GPS-модуль, супутниковий зв'язок та інерційна система, що дозволяють здійснювати політ на гранично малій висоті з огинанням рельєфу) з цього літа використовує ШІ для донаведення, що підвищило точність влучень.

Крім того, на підльоті до мети системи радіоелектронної боротьби часто повністю глушать GPS-сигнал та зв'язок із оператором. ШІ дозволяє дрону не залежати від телеметрії. Плюс навігація та маневрування: ШІ аналізує орієнтири (дороги, річки) та допомагає коригувати курс без використання супутників GPS. До речі, чудесами GPS через РЕБ можна було помилуватися в районі Керченського мосту: наступного дня після обвалення арки автомобільної частини росіяни стягнули туди портовий землесос, драги та буксири. Всі вони відстежуються трекером MarineTraffic, і смішно було бачити, як вони кидаються біля мосту, в тому числі й через уламки арки, на швидкості понад 100 км на годину!

До речі, в залежності від завдання він може нести до 120 кг ВР, а дальність польоту від 1600 км у базовій версії до 3400 км у модернізованих модифікаціях.

Ну і по-третє, зрозуміло, безпілотники-ретранслятори – інакше як обгинати рельєф на малій висоті та обходити ППО? Старлінк над територією Росії не працює.

Всі ці фактори в сумі і надали нищівної ефективності українським дальнім ударам.

Недоліки волюнтаризму

Наприкінці квітня минулого року у статті "Рідкоземельні граблі Трампа" я писав про початок проблем ВПК США через волюнтаризм нашого стабільного генія (слово, яким свого часу характеризували Хрущова, стало в нагоді якнайкраще). Тоді країни, які купили американську зброю, зіткнулися з тим, що на неї можуть не поставити запчастини, оновлення та навіть взагалі відключити.

Не встиг Трамп влаштуватися в Білому домі, як уже 21–22 лютого 2025 року американська сторона пригрозила негайно відключити Україну від Starlink у разі відмови від операції з копалинами. Того літа Держсекретарю Рубіо довелося багато поїздити Європою, вмовляючи її країни не відмовлятися від замовлень американських озброєнь.

Цієї осені обмеження Старлінка повторилися, і представник Європейської комісії з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ця супутникова система ризикує втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме своїх контрактних зобов'язань. Крім того, США затримують постачання зброї Україні, вже сплаченої за програмою PURL.

А тут ще Трамп заборонив компаніям давати інформацію Конгресу, затребувану демократами. Це лише посилить їхні проблеми і може призвести незабаром до втрати держзамовлень. Дурний крок, думаю, Маск його не зробить. Втім, ми з цього починали – з його і Трампа глупства.

P.S. Хвилювався, невже заради Керченського мосту Україна відвернеться від головного, від ударів по НПЗ? Але полегшало: у ніч на 23 листопада завдано ударів по заводу в Новошахтинську, Пермі і по важливій перекачувальній станції в Татарстані. Масштабні удари, ефектні, у новому стилі!