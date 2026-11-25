Схопив їжу: на Олександрівському напрямку окупант пограбував український НРК і поплатився

На Олександрівському напрямку російський військовий викрав мішок із провізією з українського наземного роботизованого комплексу. Спочатку оператори дрона сприйняли чоловіка за свого, адже він спокійно йшов дорогою та подавав їм знаки руками.

Однак згодом він почав забирати майно з робота, а на пропозицію здатися в полон не відреагував. Про цей випадок в ефірі Армія TV розповів командир взводу логістики роти НРК "Триглав" 110-ї окремої механізованої бригади з позивним "Художник".

Як окупант викрав провізію з українського НРК

За словами військового, оператори наземного дрона помітили чоловіка на фронтовій дорозі. Спершу вони подумали, що це український військовий, оскільки він спокійно рухався та жестами подавав їм сигнали.

Проте невдовзі чоловік почав викидати майно з НРК і забирати провізію. Оператори кілька разів намагалися наїхати на нього роботом, але той ховався за бетонними блоками та стовпом.

"Ми побачили, що з НРК починають викидати наше майно. Ми хотіли на нього пару разів наїхати, але він почав за бетонними блоками ховатися, за стовпом", – розповів "Художник".

Окупант не відреагував на пропозицію здатися

Згодом українські бійці зрозуміли, що перед ними російський військовий. Через динамік йому запропонували здатися в полон і намагалися переконати, що так він зможе врятувати собі життя.

Однак окупант не відреагував на заклики. За словами командира, він забрав мішок із провізією, сів біля входу та почав їсти.

Українські військові відправили на місце бойовий модуль, щоб розібратися із загарбником. Проте швидше за нього до окупанта дісталися FPV-дрони.

"Коли вже забрав мішок із провізією, ми зрозуміли, що це не наша людина, діла не буде. Ми йому доводили, що здавайся, не жартуй, будеш жити. Але він пішов, ото сів при вході і почав їсти. Поки їхав наш бойовий модуль, то FPV встигли набагато швидше", – підсумував "Художник".

Карта. Джерело: Скриншот

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