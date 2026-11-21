Скільки часу піде на ремонт Кримського моста: Хмара назвав терміни

Країна-агресорка Росія може витратити кілька місяців на підняття та відведення пошкодженої конструкції Керченського мосту. Наразі окупанти обстежують об’єкт і з’ясовують, як демонтуувати пошкоджений елемент.

Йдеться про підняття та відведення пошкодженої арки й автомобільної частини переправи. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Його слова пролунали під час зустрічі президента Володимира Зеленського з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Весом Стрітінгом.

За словами Хмари, окупанти наразі досліджують пошкодження мосту та оцінюють можливості демонтажу конструкції. Для цього росіяни залучили водолазів, які обстежують об'єкт і з'ясовують, як підняти та відтягнути пошкоджений елемент.

Як виглядає Кримський міст п... Джерело: https://t.me/krymrealii Розгорнути

Міністр оборони зазначив, що Україна оцінює терміни виконання цих робіт у кілька місяців.

"Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції (арка і автомобільна частина Керченського мосту – ред.) у період від декількох місяців", – розповів Хмара.

Він також наголосив, що росіяни продовжують з'ясовувати деталі пошкодження та визначати, яким способом зможуть підняти й перемістити конструкцію.

Нагадаємо, Кримський міст через Керченську протоку зазнав значних пошкоджень після трьох поспіль українських ударів, завданих протягом 17, 18 та 19 листопада. Зокрема після останньої атаки рух поїздів переправою знову зупинили.

Як повідмляв OBOZ.UA, удари по Кримському мосту матимуть каскадний вплив на російську логістику та можуть ускладнити постачання окупаційних військ у Криму й на півдні України. Через пошкодження важливої для ворога переправи Росії доведеться використовувати інші маршрути, зокрема трасу М-14 Ростов-Крим.