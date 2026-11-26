Скільки іноземців в армії Путіна, які потрапили у полон, свідомо йшли воювати проти України: опитування розкрило цифри

Майже половина іноземців, які воювали за контрактом у російській армії та потрапили в український полон, ще до підписання документів знала, що воюватиме проти України. Лише 1,7% стверджують, що їх змусили піти на службу.

Про це повідомив проєкт "Хочу жить", оприлюднивши результати опитування серед іноземних військовополонених, яких Росія завербувала до своєї армії. У дослідженні взяли участь сотні громадян із 54 країн світу.

З'ясувалося, що 49,2% опитаних ще до укладання контракту знали про участь у війні проти України, а ще 14,8% здогадувалися про це. Водночас лише 1,7% заявили, що підписали документи під примусом.

Головними мотивами для вступу до російської армії були матеріальні та особисті вигоди. Так, 46,7% іноземців розраховували отримати громадянство РФ, 19,9% – вийти з в'язниці або уникнути кримінального переслідування. Ще 17,9% хотіли заробити грошей, а 11,6% – отримати соціальні виплати та пільги.

Окремо 15,2% респондентів прямо заявили, що добровільно підписали контракт, підтримуючи дії Росії.

У "Хочу жить" наголосили, що отримання паспорта, грошей або можливість вийти з в'язниці фактично були умовами свідомої угоди: іноземці погоджувалися воювати проти України заради особистої вигоди. За словами авторів опитування, про обман вони часто починають говорити вже після потрапляння в полон, коли домовленість не спрацьовує.

Водночас лише 10,2% опитаних зрозуміли, що їх обманули щодо участі у війні. Майже половина – 48,8% – потрапила в полон через поранення, а не за власною волею чи переконаннями.

Показовими виявилися й відповіді про подальші плани: 79,3% іноземних військовополонених після обміну хочуть повернутися до Росії – країни, заради громадянства якої вони вирушили воювати проти українців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що іноземці становлять близько 10% російських військовополонених в Україні. Станом на вересень 2026 року серед них були громадяни 55 країн світу. За даними "Хочу жить", лише за перші дев'ять місяців 2026 року в український полон потрапило більше іноземців, ніж за весь 2025 рік.