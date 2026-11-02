Скільки реактивних дронів і балістичних ракет Росія запустила по Україні в жовтні: Ігнат назвав цифри

У жовтні 2026 року Росія застосувала проти України понад 4000 реактивних безпілотників і близько півтори сотні балістичних ракет. Крім того, ворог випустив 80 крилатих та авіаційних ракет, а також тисячі інших дронів.

Значну частину ворожих крилатих ракет і безпілотників українська протиповітряна оборона змогла збити. Про це 2 листопада повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Скільки дронів Росія запустила по Україні в жовтні

За словами Юрія Ігната, протягом жовтня російські війська застосували майже 360 безпілотників типу "Бандероль" та "Дань-Т".

Крім того, противник випустив 4740 звичайних дронів. Йдеться про безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та "Пародія".

Окремо Росія застосувала понад 4000 реактивних безпілотників.

"Було у жовтні майже 360 "Бандероль"/"Дань-Т" застосовано, саме цього типу боєприпасу. Також 4740 звичайних дронів, це, мається на увазі, "Шахеди", "Гербери" та "Пародії", і понад 4000 реактивних БпЛА. Це така статистика за жовтень", – повідомив Ігнат.

Скільки ракет випустила Росія за місяць

За даними Повітряних сил ЗСУ, упродовж жовтня російські війська застосували близько 150 балістичних ракет.

Також противник випустив 80 крилатих та авіаційних ракет.

"По ракетах: балістики – близько півтори сотні було застосовано противником і 80 крилатих та авіаційних ракет", – зазначив представник Повітряних сил.

Що Ігнат сказав про роботу української ППО

Коментуючи роботу української протиповітряної оборони, Юрій Ігнат зазначив, що значну частину російських крилатих ракет і безпілотників вдалося збити.

Водночас ситуація з перехопленням балістичних ракет залишається складнішою. За словами представника Повітряних сил, Україні бракує перехоплювачів для систем Patriot.

"Звісно, щодо балістики, розумієте, що ситуація не така, як того б хотілося: бракує, звісно, нам перехоплювачів до систем Patriot. Мається на увазі ракет PAC-3, про які сьогодні дуже багато ведуть розмову", – додав Ігнат.

Варто зазначити, російські окупанти здійснили атаку на Житомирську область. Під дроновими ударами ворога опинилася низка громад регіону. Внаслідок терору РФ постраждали троє осіб, серед яких – дитина.

Нагадаємо, уночі 2 листопада російські війська атакували Одесу. Ворог бив по об'єктах інфраструктури. П'ятеро людей зазнали поранень. Ударами пошкоджено складські та адміністративні приміщення, приватні житлові будинки, зруйновано будівлю пекарні.

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом дня 1 листопада російська окупаційна армія завдала серії ударів по Чернівцях. Унаслідок атаки в обласному центрі постраждали двоє мирних жителів. Також зафіксовано пожежу та пошкодження адміністративної будівлі.