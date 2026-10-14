Скільки стратегічних бомбардувальників тримає Росія на авіабазах "Енгельс" і "Оленья": нові супутникові знімки

Росія продовжує використовувати авіабази "Енгельс" і "Оленья" для розміщення стратегічної авіації, яку залучає до масованих атак по Україні. Нові супутникові знімки дали змогу оцінити кількість бомбардувальників на одному з ключових російських аеродромів, а також побачити, як споряджають літаки Ту-160М крилатими ракетами Х-101.

Про це повідомляє Defence Express із посиланням на оприлюднені моніторинговим ресурсом AviVector супутникові знімки. Вони відображають ситуацію на російських авіабазах і дають змогу простежити переміщення окремих літаків стратегічної авіації.

Як Росія споряджає стратегічні бомбардувальники

На знімках аеродрому "Енгельс" зафіксовано процес підготовки Ту-160М до застосування крилатих ракет Х-101. Аналіз цих кадрів свідчить, що російські військові можуть підводити бомбардувальники до місця спорядження по одному, послідовно готуючи кожен літак до виконання бойових завдань.

Спорядження Ту-160М ракетами... Джерело: AviVector Розгорнути

Така організація робіт може впливати на інтервали між застосуваннями стратегічної авіації під час масованих атак по Україні. Зокрема, на підготовку можуть впливати час, необхідний для переміщення літаків між аеродромами "Енгельс" та "Оленья", а також проведення відповідних технічних процедур.

На темпи підготовки бомбардувальників можуть впливати й умови їхнього розміщення. Будівництво укриттів на аеродромі "Енгельс" розпочалося близько року тому, однак на момент аналізу супутникових знімків там було помітно лише три каркаси майбутніх ангарів.

Зведення каркасів під майбут... Джерело: AviVector Розгорнути

Скільки літаків перебуває на авіабазі "Оленья"

За даними супутникових знімків станом на 9 жовтня 2026 року, на авіабазі "Оленья" перебували сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і 33 літаки Ту-22М3.

Аеродром "Оленья" станом на 9 жовтня. Джерело: AviVector

Водночас шість Ту-95МС до цього повернулися на далекосхідну авіабазу "Українка", а один Ту-22М3 перемістився на аеродром "Енгельс". Ці переміщення свідчать про перерозподіл російської авіації між різними базами.

Аеродром "Оленья" станом на 9 жовтня. Джерело: AviVector

Аналітики припускають, що частину Ту-95МС Росія може тримати на аеродромах у європейській частині країни. Водночас основну боєздатну частину цих бомбардувальників можуть розміщувати на Далекому Сході, щоб знизити ризик повторного ураження українськими Силами оборони.

Аеродром "Оленья" станом на 9 жовтня. Джерело: AviVector

Росія може готуватися до нового удару

Переміщення літаків і їхня підготовка до застосування крилатих ракет можуть свідчити про підготовку Росії до нової масованої атаки по Україні із залученням стратегічної авіації.

Водночас самі супутникові знімки не дають змоги достеменно встановити дату можливого удару або підтвердити, що рішення про його проведення вже ухвалене.

Аеродром "Оленья" станом на 9 жовтня. Джерело: AviVector

Нагадаємо, на російському аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області зводили нові ангари для стратегічної авіації. Супутникові знімки показали перебіг будівництва укриттів, які мають захищати військові літаки від можливих ударів.

Як писав OBOZ.UA, під час аварії російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС в Амурській області РФ 29 вересня загинули вісім офіцерів. За даними журналістських розслідувань, щонайменше троє з них були причетні до організації ракетних ударів по Україні або їхньої підготовки.