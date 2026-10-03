"Склалися сприятливі умови": Симороз прогнозує звільнення нових територій на Лиманському напрямку

Олег Симороз прогнозує звільнення нових територій на Лиманському напрямку. Ветеран війни та громадський активіст заявив, що українські сили зберігають ініціативу на цій ділянці фронту.

Про це Симороз сказав в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, зараз на напрямку "склалися сприятливі умови", а російським військам складно стабілізувати ситуацію та перейти до оборони.

Психологічний ефект

Симороз назвав операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку важливою для України, зокрема через її психологічне значення. Він зазначив, що операція зі звільнення територій також показує можливість планувати наступальні дії із застосуванням роботизованих систем і дронів.

Мапа звільнених територій. Джерело: скриншот

"Операція "Вівальді" на Лиманському напрямку має велике психологічне значення для всієї України, особливо, коли, будемо відвертими, останнім часом настрої в суспільстві були не найкращі", – сказав він.

За словами ветерана, звільнення територій має значення і в контексті захисту Слов’янсько-Краматорської агломерації. Він також звернув увагу на використання роботизованих засобів, безпілотників і наземних роботизованих комплексів.

Ситуація на напрямку

Симороз стверджує, що ініціатива на Лиманському напрямку залишається у Третього армійського корпусу та приданих йому підрозділів, які проводять наступальні дії.

"Зараз на цьому напрямку склалися сприятливі умови. Я не буду говорити про населені пункти, але, за моєю інформацією, загалом ініціатива досі тримається у Третього армійського корпусу і приданим підрозділам, який проводить наступальні дії", – заявив він.

Він додав, що, на його думку, на мапі бойових дій можуть з’явитися нові звільнені території. Окремо Симороз згадав район Серебрянського лісництва, де, за його словами, російським військам складно стабілізувати ситуацію.

Карта звільнення територій н... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Думаю, на мапі бойових дій ми побачимо ще звільнені території, адже ворогу дуже важко в районі того ж Серебрянського лісництва. Стабілізувати ситуацію і стати в оборону їм досі досить важко", – сказав ветеран.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Росії запанікували через українську операцію "Вівальді". В ISW пояснили, чому плани ворога зірвано.