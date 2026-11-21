Спецпризначенці з "Омеги" ефектно підірвали будинок з піхотою окупантів. Відео

Група бійців 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Нацгвардії підірвала будинок, у якому засіла піхота противника. Для цього воїни використали спарку протитанкових мін.

Про це повідомив Центр спеціального призначення "Омега". Операцію названо зачисткою.

Як це було

За даними підрозділу, будівлю підірвали, щоб вибити з неї ворожих піхотинців. Де й коли це сталося, в ЦСП "Омега" не розповіли, але оприлюднили ефектне відео.

Про кого мова

Центр спеціального призначення "Омега" – окрема військова частина прямого підпорядкування Нацгвардії України, що призначена для боротьби з тероризмом. В структурі центру діють вісім загонів спеціального призначення.

ЦСП «Омега». Джерело: Facebook

У мирному житті завдання ЦСП "Омега" визначено як "протидія масовим заворушенням, що супроводжуються насильством над громадянами із застосуванням вогнепальної зброї". Також саме "Омегу" залучають на "затримання озброєних злочинців, що захопили або здійснюють спроби захоплення заручників, будівель, споруд та інших об’єктів". Загалом їх призначенням є протидія тероризму.

За весь час російсько-української війни спецпризначенці "Омеги" безліч разів відзначалися ефектними операціями. З останніх, наприклад, можна нагадати, як в липні 2026 року на військовому аеродромі "Саки" в Криму було знищено літак Су-24М – операцію проводили саме бійці ЦСП "Омега".

Тож не дивно, що у харківських Безруках і Лозовій, у Богуславі на Київщині и в інших містах з’явилися вулиці Героїв спецпідрозділу "Омега". А в Харкові навіть бульвар Хмельницького перейменували на бульвар "Омега".

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 18 листопада Сили оборони атакували штаб 58 армії російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ціль атакували за допомогою дронів і ракет. Завдяки операції у ворога є поранені й загиблі, серед яких начальник відділу кадрів цієї військової частини, а також син російського генерала.