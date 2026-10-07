"Справедлива відповідь": Зеленський заявив про ураження нафтових обʼєктів і полігону в Росії, а також цілі в Чорному морі. Відео

Україна продовжує завдавати ударів по цілях на території РФ у відповідь на безперервний російський терор. У ніч проти 7 жовтня атаковано чотири такі важливі цілі.

Зокрема, під ударом опинилися два нафтові об'єкти і ворожий полігон у трьох російських регіонах, ще одну ціль уражено у Чорному морі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Уражено важливі ворожі цілі

На ранок 7 жовтня Зеленський розповів про нові ураження ворожих цілей.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Також є відповідь і в Чорному морі", – написав глава держави.

Іншої інформації щодо уражень Зеленський не повідомив.

Натомість він опублікував кадри, на яких видно потужні пожежі після влучань.

Кадр з відео. Джерело: скриншот

Кадр з відео. Джерело: скриншот

Кадр з відео. Джерело: скриншот

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