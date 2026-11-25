"Ставились як до скотини": полонений окупант поскаржився на порядки в армії Путіна і шалені втрати. Відео
Поранених російських військо...
Джерело: Скриншот
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Російський військовополонений Сергій Суровежко поскаржився на умови служби в армії РФ, нестачу їжі та зневажливе ставлення командування до військових. За його словами, після підписання контракту з Міноборони Росії він пройшов лише два тижні навчання, а потім його відправили на штурм.
На передовій окупант побачив поранених, яким не надавали допомоги, та військових, яких використовували для розкриття українських позицій, і зрештою Суровежко здався в полон українським захисникам. Про це повідомляє проєкт "Хочу найти".
За гроші підписав контракт і через два тижні опинився на штурмі
Сергій Суровежко родом із Курганської області РФ. У червні 2026 року він підписав контракт із Міністерством оборони Росії, розраховуючи заробити грошей.
Однак після двох тижнів навчання чоловіка відправили на штурм. Ставлення до військовослужбовців у російській армії він описав як поводження з худобою.
За словами полоненого, на позиції їх привезли без їжі та належного забезпечення. Особисті речі й продукти забрали, натомість видали незрозумілий вантаж, який наказали доставити у визначене місце на передовій. Коли Суровежко дістався точки призначення, у нього відібрали навіть залишки власної їжі.
Поранених російських військових залишали без допомоги
Уночі Сергія відправили далі. Дорогою він потрапив до бліндажа, де перебували штурмовики, і побачив умови, у яких жили російські військові.
За його словами, на трьох людей видавали одну упаковку каші та лише пів літра води на три дні.
Ще гіршою була ситуація з пораненими. У лісосмугах лежало багато військових, однак командування не скидало їм ані медикаментів, ані продуктів. По суті, людей залишали напризволяще.
"Доповзете – доповзете, не доповзете – ви нікому не потрібні", – так, за словами Суровежка, командири пояснювали ставлення до поранених.
Російських солдатів використовували як "відкривачок"
Згодом Суровежко зрозумів, у чому полягало його подальше завдання. Йому потрібно було йти туди, де, як вважалося, перебував противник, і таким чином розкривати українські позиції.
У російській армії таких військових називають "відкривачками". За словами полоненого, з них практично ніхто не виживає.
Сергій не розумів, чому інші солдати терплять таке ставлення та мовчать. Він почав сваритися з командирами по рації та пропонував їм особисто прийти й подивитися на умови, у яких опинилися військові.
Як окупант вирішив здатися в полон
Зрештою Суровежко знайшов листівку з інструкцією щодо здачі в полон. Водночас командири переконували підлеглих, що здаватися не можна, адже в українському полоні на них нібито чекає смерть.
Однак, за словами росіянина, насправді саме власне командування відправляло військових на загибель.
"А на м'ясо за фактом виходить, нас пускають наші", – розповів військовополонений.
Суровежку вдалося дістатися української позиції. Українські військові взяли його в полон, нагодували та напоїли, зберігши йому життя.
Що відомо про полоненого росіянина
Сергій Вікторович Суровежко народився 10 січня 1986 року, йому 40 років. Він із міста Курган у Росії.
За наданими даними, чоловік служив у 27-й окремій мотострілецькій бригаді, 907-му окремому розвідувальному батальйоні ЗС РФ, військова частина 01018.
У полон він потрапив у серпні 2026 року в районі населеного пункту Сергіївка Донецької області.
Нині Суровежко перебуває в Україні у статусі військовополоненого. Його близькі можуть звернутися до проєкту "Хочу знайти", щоб отримати підтвердження факту полону та домагатися його повернення додому.
Сергій Суровежко.
Джерело: Скриншот
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні до полону потрапив ще один громадянин Індії – Рандава Гурпріт Сингх. Він приїхав до Росії за туристичною візою в пошуках роботи, сподіваючись працювати водієм. Однак, уже на території РФ зрозумів. що його обманули. Іноземця змусили підписати контракт та відправили на фронт.
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