Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото

27 жовтня, у перший день локального перемир'я в Олешках та окремих громадах Херсонщини, загинув військовослужбовець Володимир Обертас, пресофіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" ВМС ЗС України. Він отримав поранення в Херсоні внаслідок детонації ворожого вибухового пристрою.

Чоловіка госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати його життя. Колишній міський голова Олешок Дмитро Воронов розповів у Facebook, що трагедія відбулася, коли Обертас супроводжував журналістів і сам паралельно знімав місто.

Пресофіцер 34 ОБрМП був родом із міста Олешки. Саме він є автором відомого відео з дрона, завдяки якому світ побачив масштаби гуманітарної катастрофи в окупованому росіянами населеному пункті.

Володимир Обертас. Джерело: Армія TV

Обставини загибелі Володимира Обертаса

У коментарі "Інституту масової інформації" представник бригади "Борисфен" Євген Воронецький, колега Обертаса, повідомив, що військовослужбовець працював на вулиці Європейській у Херсоні, фільмуючи місто в перший день припинення вогню.

"Під час знімання Володимир зробив два кроки назад, щоб обрати кращий ракурс, після чого пролунав вибух", – сказав Воронецький.

Обертас залишався у свідомості й навіть зателефонував Воронецькому, щоб повідомити про своє поранення.

"Колеги швидко доставили його до лікарні, попутно намагаючись зупинити кровотечу. Там він розповів лікарям, що сталося, але врятувати його не вдалося", – сказав Воронецький.

Колега загиблого вважає, що чоловік наступив на міну, яку раніше скинули на місто росіяни. "Можемо сказати, що це був не "пряник" або "пелюстка", а щось більш потужне з уламками, які пішли вверх", – додав він.

Обертас долучився до війська у 2022 році

"Це людина, яку в Олешках, мабуть, знають усі, адже кращого фотографа та оператора відео годі було й шукати... Завжди такий веселий і доброзичливий. Справжній майстер своєї справи, який навчив і мене основам монтажу відео та багато чому іншому", – розповів колишній міський голова Воронов.

У цивільному житті українець знімав весілля та міські заходи, а також свята в дитячих садках і школах.

Володимир Обертас мав цивіль... Джерело: Facebook Дмитра Воронова Розгорнути

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, став на захист країни. Військовий Олександр Цегельник на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Обертас пишався тим, що став частиною Сил оборони.

У перший день великої війни він допоміг захисникам заховати зброю і вивіз їх, що надалі відкрило їм шлях для виходу з лівого берега на правий.

У війську Обертас керував безпілотниками, а згодом доєднався до пресслужби 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен". "Пресофіцерам було важко його вмовити перейти на посаду, не пов'язану з виконанням бойових вильотів", – розповіли в ІМІ.

На новій роботі військовий допомагав висвітлювати події на фронті та супроводжував журналістів у гарячих точках. За словами пресофіцера Воронецького, Обертас був автором величезної кількості матеріалів не тільки про бойову роботу бригади "Борисфен", а й про життя Херсона й окупованих Олешок.

Побратим розповів про загиблого українця. Джерело: Скриншот Facebook Олександра Цегельника

"Низький уклін тобі за все та вічна пам'ять. Сьогодні наше багатостраждальне місто Олешки в сльозах, адже це дійсно велика втрата... Щирі співчуття рідним та близьким", – написав Воронов.

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Facebook Дмитра Воронова

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