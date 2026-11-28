Сили оборони атакували об'єкт підрозділу "Рубікон" в окупованому Бердянську: зафіксовано детонацію боєприпасів. Відео

Сили оборони України продовжують атакувати елітний російський БпЛА-підрозділ "Рубікон", який облаштувався в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Під час однієї з нещодавніх операцій вдалося успішно уразити пункт постійної дислокації та завдати загарбникам суттєвих втрат.

Відео ударів по підрозділу ВЦПБТ (випробувального центру перспективних безпілотних технологій) "Рубікон" опублікував 28 листопада Telegram-канал Угруповання військ (сил) "Південь". Цей масштабний обстріл реалізували:

батарея безпілотних авіаційних комплексів Harpy Group;

Служба зовнішньої розвідки України;

Центр спеціальних операцій СБУ "Альфа";

422-й окремий полк безпілотних систем Luftwaffe Сухопутних військ ЗСУ;

427-а окрема бригада безпілотних систем "Рарог" СБС.

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об'єднаної вогневої підтримки УВ "Південь".

Будівля, в якій перебував ос... Джерело: скриншот ролика Розгорнути

У будівлі розгорілася велика пожежа. Джерело: скриншот ролика

Втрати російських "Рубіконівців"

Українські дрони знищили навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів ворога, місця розташування особового складу та зберігання безпілотників.

Також підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу ВЦПБТ "Рубікон".

Попередньо, втрати противника можуть складати більше 30 загиблих та до 70 поранених.

Штаб загарбників. Джерело: скриншот ролика

Вибух у штабі. Джерело: скриншот ролика

Склад, де противник зберігав БпЛА. Джерело: скриншот ролика

Пожежа. Джерело: скриншот ролика

Руйнування складу. Джерело: скриншот ролика

За повідомленнями очевидців, після удару в районі цілі неодноразово детонували боєприпаси. Значну кількість російських військових доправили до місцевої лікарні. Тіла загиблих, за наявною інформацією, вивезли до Маріуполя.

Місце дислокації окупантів. Джерело: скриншот ролика

Бердянськ на карті. Джерело: скриншот DeepStateMAP

Як писав OBOZ.UA:

– Сили оборони України 22-го та в ніч на 23 листопада продовжили вибивати ППО, дронові підрозділи й логістику російської окупаційної армії. Серед іншого, в окупованому Бердянську Запорізької області відбувся обстріл місця зосередження особового складу ворожого підрозділу "Рубікон".

– На початку листопада українські захисники атакували об'єкт "Рубікону" у районі Бердянська на відстані 107 кілометрів від лінії бойового зіткнення.